Vaticano divulga primeiras imagens do papa Leão XIV após cirurgia para retirada de câncer

O papa Leão XIV, recém-operado de uma operação no pulmão, celebrou uma missa dentro do Hospital Gemelli, em Roma.

O serviço de imprensa do Vaticano divulgou as primeiras fotos do pontífice desde o procedimento, realizado nesta terça-feira (13).

As vestes verdes foram escolhidas por ser considerada a cor litúrgica do Tempo Comum, que simboliza esperança, vida e crescimento na fé, de acordo com apuração do analista de internacional da CNN Américo Martins.

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

“Ao meio-dia de hoje, 16 de outubro, o Papa Leão XIV celebrou a Santa Missa na sala preparada no 10º andar do Policlínico Gemelli. Estavam presentes membros da equipe médica e de enfermagem do hospital, que naquele momento estavam de folga, e do Corpo da Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano.

Em sua homilia, o Papa agradeceu a toda a equipe — médicos, enfermeiros e auxiliares — pelo trabalho que realizam diariamente, cuidando dos doentes e de sua fragilidade e, de maneira especial, pelo que fizeram e fazem por ele.”

NOVO BOLETIM MÉDICO

Papa Leão XIV apresenta “melhora constante” após cirurgia de câncer de pulmão, segundo comunicado do Vaticano desta sexta-feira (16). O novo boletim afirma que o pontífice já consegue realizar suas atividades diárias normais com plena autonomia.

Leão XIV fará sua primeira aparição pública desde a hospitalização no domingo, para rezar a tradicional oração. A agenda dele estava fechada até o dia 20 de outubro, mas uma exceção foi aberta para o compromisso dominical.

Os preparativos para a viagem do papa à América do Sul, prevista para novembro, continuam, diz o Vaticano. Leão, de 71 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.

Os médicos removeram o lobo inferior do pulmão direito do pontífice em uma cirurgia realizada na tarde de terça-feira (13). Nos últimos dias, o papa Leão XIV passou por exames de rotina que apresentaram resultados normais.

De acordo com o boletim médico, uma radiografia de tórax mostrou boa recuperação do pulmão operado: “a recuperação geral está evoluindo conforme o esperado.”