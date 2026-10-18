Acadêmicos de Medicina da Metropolitana participam de campanha de conscientização sobre o retinoblastoma em Porto Velho

Acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana participaram, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, da campanha “De Olho nos Olhinhos”, realizada no Porto Velho Shopping.

A mobilização teve como foco a conscientização das famílias sobre a saúde ocular infantil, especialmente a importância da identificação precoce de sinais relacionados ao retinoblastoma, câncer ocular que acomete principalmente crianças pequenas.

Entre as lideranças acadêmicas envolvidas esteve a Liga Acadêmica de Oftalmologia de Rondônia (LAOR), representada por seu presidente, Lucas Lima, acadêmico do 3º ano de Medicina da Metropolitana. Para ele, a participação dos acadêmicos amplia o alcance da informação junto à comunidade.

“Levar informação de forma simples e responsável para as famílias também faz parte da nossa formação médica. Quando a população conhece os principais sinais de alerta e entende a importância da avaliação precoce, a prevenção se torna mais efetiva”, destacou Lucas.

Além da LAOR, a mobilização contou com a participação de acadêmicos vinculados à Liga Acadêmica de Neonatologia e Pediatria de Rondônia (LANPRO), à Liga Acadêmica de Oncologia de Rondônia (LACOR) e ao Projeto Palhaçaria, reunindo diferentes iniciativas desenvolvidas por acadêmicos da Metropolitana.

Durante os dois dias de programação, os acadêmicos participaram de atividades de orientação ao público, conversando com crianças, pais e responsáveis sobre cuidados com a visão e sobre a importância da avaliação precoce diante de alterações oculares.

Para Marcela Alvares Oliveira, da Coordenação de Extensão e Iniciação Científica do curso de Medicina, a ação reforça o papel da extensão na formação acadêmica.

“Quando o acadêmico consegue transformar o conhecimento científico em uma informação clara e acessível, ele amplia sua própria formação e, ao mesmo tempo, presta um serviço importante à comunidade. É essa aproximação entre ensino, extensão e sociedade que buscamos fortalecer”, afirmou.

Um dos principais temas abordados foi o retinoblastoma. Apesar de raro, o tumor exige atenção porque o diagnóstico em estágios iniciais amplia as possibilidades de tratamento. Entre os sinais que podem chamar a atenção estão alterações no reflexo da pupila em fotografias, estrabismo e mudanças visíveis na aparência dos olhos.

O coordenador do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, Luis Eduardo Maiorquin, destacou a importância da participação dos acadêmicos em iniciativas voltadas à comunidade.

“Essas ações ampliam a formação dos nossos acadêmicos porque colocam o conhecimento em contato direto com as necessidades da população. O cuidado em saúde também passa pela prevenção, pela educação e pela capacidade de comunicar informações que podem fazer diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

A programação também contou com uma atividade educativa realizada em 24 de setembro, contribuindo para a discussão sobre saúde ocular infantil e para a preparação dos participantes envolvidos na campanha.

A participação conjunta da LAOR, LANPRO, LACOR e do Projeto Palhaçadria evidenciou a articulação dos acadêmicos da Metropolitana em ações de educação em saúde e responsabilidade social. A iniciativa reforçou a integração entre ensino, extensão e comunidade, aproximando informações sobre prevenção e diagnóstico precoce das famílias de Porto Velho.