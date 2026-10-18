Tribunal do Júri condena três réus por assassinato de empresário e ocultação de cadáver em Rondônia

O Tribunal do Júri de Porto Velho condenou três pessoas envolvidas no homicídio de um empresário e na ocultação de seu cadáver, em crime ocorrido no mês de maio de 2024 em uma propriedade rural do estado.

O julgamento teve início na quinta-feira, 15 de outubro, e encerrou-se na noite de sexta-feira, 16 de outubro, após intensos debates entre acusação e defesa.

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) atuou na acusação dos réus. Os jurados acolheram as teses do órgão ministerial e condenaram dois homens pelo homicídio qualificado da vítima, além de uma mulher pelo crime de ocultação de cadáver.

De acordo com a denúncia, o crime aconteceu após uma discussão entre o empresário e dois funcionários da propriedade rural motivada por cobranças de trabalho e gestão do local. Durante o desentendimento, a vítima foi atingida por diversos golpes na cabeça e em outras partes do corpo com um pedaço de madeira.

Após a execução, os envolvidos limparam a cena do crime, ocultaram o corpo em um rio — onde foi localizado três dias depois — e afundaram o veículo da vítima em uma lagoa próxima.

As qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do empresário foram integralmente reconhecidas pelos jurados, que rejeitaram a tese de homicídio privilegiado alegada pelos executores. A ré admitiu ter limpado o local do crime e respondeu apenas pela ocultação do corpo.

Com a decisão do Conselho de Sentença, o juiz fixou as penas em 27 anos de reclusão para o primeiro executor, 20 anos de reclusão para o segundo réu e 1 ano de prisão para a mulher responsável pela ocultação do cadáver.

A decisão encerra o julgamento em primeira instância, cabendo recurso às partes.