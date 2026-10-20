Eleitores de três municípios devem ficar atentos a mudanças nos locais de votação em Rondônia

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) informa que apenas três locais de votação tiveram alterações entre o primeiro e o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

As mudanças ocorreram nos municípios de Guajará-Mirim, Porto Velho e Presidente Médici.

Os locais que já haviam sido alterados antes do primeiro turno permanecem os mesmos. As três novas mudanças foram definidas após avaliações das condições estruturais dos imóveis, com o objetivo de garantir segurança, acessibilidade e melhores condições para o exercício do voto.

Segundo o TRE-RO, as alterações são definidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, a partir de avaliações realizadas pelos juízes eleitorais competentes. Entre os fatores considerados estão questões estruturais, climáticas e de segurança. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não interfere nessas decisões. Confira, abaixo, os locais de votação alterados:

GUAJARÁ-MIRIM

A seção eleitoral nº 191, que funcionava na Escola Indígena 5 de Julho, foi transferida para o Posto de Saúde da CASAI. Os dois locais ficam na Comunidade Indígena Ricardo Franco. A mudança ocorreu em razão das obras de reforma na unidade escolar.

PORTO VELHO

O local de votação que funcionava na Creche Santa Marcelina passará a funcionar na Escola Santa Marcelina. De acordo com o TRE-RO, a alteração foi necessária devido a questões relacionadas ao mobiliário da unidade.

PRESIDENTE MÉDICI

A seção eleitoral localizada na comunidade Segunda Linha, na Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha 128 Sul (Amarjumac), na Vila Camargo, foi transferida para a Unidade Básica de Saúde Dayse Fernandes Felício.

A mudança ocorreu em razão das condições do imóvel onde a votação era realizada anteriormente.

COMO CONSULTAR O LOCAL DE VOTAÇÃO

O TRE-RO orienta que eleitoras e eleitores consultem o endereço atualizado antes de sair de casa para votar. A consulta pode ser feita pelos seguintes canais:

Aplicativo e-Título , disponível para dispositivos móveis;

, disponível para dispositivos móveis; Portal oficial do TRE-RO , na internet;

, na internet; Central de Atendimento ao Eleitor, pelo telefone 0800 148 0148.

A Justiça Eleitoral também afixará avisos informativos nos locais que tiveram alterações, na véspera da eleição, indicando os novos endereços.

O TRE-RO ressalta que o monitoramento das condições dos locais de votação é permanente, com o objetivo de assegurar que todas as eleitoras e todos os eleitores possam exercer o direito ao voto com segurança e acessibilidade.