Exportações de frutas devem ter novo recorde em 2026

As exportações brasileiras de frutas podem atingir um novo recorde em 2026, após a receita histórica de US$ 1,45 bilhão no ano passado, estima a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

A expectativa é que as vendas externas cresçam 5% este ano, segundo Waldyr Promícia, presidente da Abrafrutas, e um dos principais motivos é a demanda crescente de importadores da União Europeia, após a redução de tarifas sobre os produtos definida no acordo com países do Mercosul, que entrou em vigor de forma provisória no dia 1 de maio.

Até setembro deste ano, segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de frutas somaram US$ 1,17 bilhão, 17,5% acima do mesmo periodo no ano anterior.

Apesar do avanço esperado, gargalos logísticos e exigências sanitárias continuam limitando o avanço, segundo exportadores.

Durante a Fruit Attraction, feira internacional realizada na primeira quinzena do mês em Madri, na Espanha, representantes do setor observaram uma procura maior pelas frutas brasileiras. “Eu percebi pessoalmente que nunca fomos tão procurados”, afirmou Promícia ao Valor.