Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos contra 48% de Lula no 2º turno, indica Real Time

Pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (20) pelo instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Presidência da República mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos no 2º turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48%.

Além de fazer a simulação de votos válidos, o instituto divulgou o cenário estimulado, considerando o total de votos. Veja:

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 45%

Nulo/Branco: 5%

Não sabe/Não respondeu (NS/NR): 2%

A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 19 de outubro, com as entrevistas de 2.000 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-02952/2026.

Nível de definição do voto

Além das intenções de voto, a pesquisa analisou o grau de consolidação da escolha do eleitorado para o 2º turno na eleição presidencial.

Quando perguntados se a decisão para a Presidência já está tomada, 93% dos eleitores afirmaram que o voto já está definido, enquanto apenas 7% disseram que o voto não está definido e ainda podem mudar de opinião.

Entre os eleitores que declaram voto em Flávio Bolsonaro, 94% afirmam que não mudariam de jeito nenhum. Um grupo de 4% avalia que dificilmente mudaria de posição, e 2% admitem que poderiam migrar para Lula.

Entre os apoiadores de Lula, 90% declaram que não mudariam de voto de jeito nenhum. Outros 7% dizem que dificilmente mudariam e 3% afirmam que poderiam mudar o voto para Flávio Bolsonaro.

Primeiro turno

No primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.503 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.879.538 votos, o que corresponde a 45,16%.

Foram registrados 2.300.798 votos brancos (1,84%) e 3.674.249 votos nulos (2,93%). O total de votos válidos corresponde a 125.275.835.