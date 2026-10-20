IFRO Campus Vilhena abre 80 vagas em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, está com inscrições abertas para 80 vagas no curso técnico em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio. A oferta faz parte do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1, com ingresso no primeiro semestre de 2027.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até 25 de outubro, pelo Portal de Seleção do IFRO.

O curso tem duração de três anos e contará com aulas presenciais no período diurno. A formação reúne os componentes do Ensino Médio e a habilitação técnica em Eletromecânica, com matrícula única. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades.

Para ingressar, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental, sem dependências, e comprovar essa condição no momento da matrícula. Candidatos com menos de 18 anos de idade e não emancipados devem contar com a participação de seu responsável legal nos atos formais do processo seletivo.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Formação e atuação profissional

O curso técnico em Eletromecânica integra a formação do Ensino Médio à preparação técnica na área de Controle e Processos Industriais. A formação desenvolve competências para atuar em projetos de instalações e equipamentos eletromecânicos industriais, seguindo especificações técnicas, normas de segurança e critérios de sustentabilidade ambiental. Também prepara para o planejamento e a execução da manutenção elétrica e mecânica de equipamentos industriais e para a instalação e manutenção de sistemas de acionamento.

Saiba mais sobre o curso

Conforme a página do curso, as possibilidades de atuação dos técnicos incluem indústrias, empresas de manutenção e automação industrial, laboratórios de controle de qualidade, manutenção e pesquisa e concessionárias de energia.

Inscrições e seleção

Para participar do PSU, o interessado deve acessar o Portal de Seleção do IFRO e consultar o edital dos cursos técnicos integrados. No formulário de inscrição, deverá selecionar o Campus Vilhena, o curso técnico em Eletromecânica e o turno diurno.

É necessário ter em mãos CPF, documento oficial de identificação e Histórico Escolar do Ensino Fundamental, Boletim Escolar oficial ou documento equivalente. Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico, registrar as notas ou os conceitos escolares e selecionar a modalidade de concorrência.

A seleção será realizada em etapa única, sem aplicação de prova, por análise do desempenho escolar. A classificação considerará as notas ou os conceitos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, conforme as regras do edital.

Ensino médio no Campus Vilhena

Além de Eletromecânica, o IFRO Campus Vilhena também está com vagas abertas para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio em Edificações e em Informática. São ofertadas 80 vagas em cada curso, com aulas presenciais nos turnos matutino e vespertino.

Os candidatos devem acompanhar as publicações, as convocações e as eventuais alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Dúvidas podem ser esclarecidas pela Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Vilhena, por telefone (69) 2101-0722 ou por e-mail cra.vilhena@ifro.edu.br.

Acesse o edital dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027