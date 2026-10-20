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terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Luizinho Goebel convida apoiadores para caravanas em apoio a Flávio Bolsonaro no Cone Sul

Mobilização política está programada para esta sexta-feira (23) com carreatas em Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena
Imagem: Divulgação

O deputado estadual Luizinho Goebel (PL) está convidando apoiadores e simpatizantes do segmento conservador para participar de uma grande mobilização política em apoio ao senador Flávio Bolsonaro candidato à Presidência da República.

A programação está agendada para esta sexta-feira, 23, e percorrerá três importantes municípios do Cone Sul rondoniense.

A agenda de atividades terá início às 8h, na cidade de Cerejeiras. Em seguida, a caravana ruma para Colorado do Oeste, onde a concentração está prevista para as 10h, finalizando o percurso no município de Vilhena, a partir das 14h.

No convite divulgado à militância e à população regional, o parlamentar incentiva a participação de famílias e simpatizantes para que acompanhem o trajeto em seus veículos em prol do fortalecimento do projeto político da direita no estado.

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