Mercado pecuário começa a semana com poucos negócios e preços estáveis

Muitos vendedores e compradores optaram por não negociar nesta segunda-feira (19/10), e apenas observaram as movimentações.

O mercado pecuário iniciou a semana em ritmo lento, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Das 33 regiões monitoradas pela Scot Consultoria, 25 não tiveram mudanças no preço do boi gordo na comparação diária. Houve altas em Dourados (MS), oeste do Rio Grande do Sul, oeste da Bahia, Cuiabá (MT), oeste do Maranhão, Marabá (PA), Paragominas (PA) e Rio de Janeiro.

Nas praças de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, o preço do boi gordo seguiu em R$ 380 a arroba para o pagamento em 30 dias. As cotações do “boi China” e da vaca também não mudaram. Já o valor da novilha subiu R$ 2, para R$ 370 a arroba.

Segundo a Scot, em São Paulo, o mercado do boi gordo esteve firme nesta segunda-feira. A oferta de boiadas melhorou e permitiu que as indústrias negociassem com maior facilidade e recompusessem as escalas de abate.

Em relação ao mercado externo, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgou que, nos 11 primeiros dias úteis de outubro, foram exportadas 107,835 mil toneladas de carne bovina in natura, correspondendo a embarques médios diários de 9,803 mil toneladas. Esse volume é quase 33% inferior à média diária de outubro do ano passado (14,570 mil toneladas), mas 5,48% superior à média diária registrada em setembro de 2026 (9,294 mil toneladas).