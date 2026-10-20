Senador Bagattoli assina pedido para CPMI investigar possível tráfico de influência envolvendo Lulinha

A oposição começa a coletar assinaturas para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigue suspeitas de tráfico de influência e corrupção no atual governo.

O foco é o envolvimento entre a lobista Roberta Luchsinger e o filho do presidente Lula, o Lulinha, ambos já investigados em três inquéritos no STF envolvendo tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro.

O senador Jaime Bagattoli (PL) foi um dos primeiros a assinar o pedido de instalação da CPMI que é liderado pela senadora Damares Alves (DF) e pela deputada federal Coronel Fernanda (MT).

“O Congresso Nacional não pode ficar calado diante das graves suspeitas no atual governo. Por isso, assinei o pedido para a criação dessa CPMI. O Brasil merece respostas e os nobres senadores e deputados devem somar forças para que ela avance. Defendo um Brasil com responsabilidade, compromisso com a verdade e respeito ao dinheiro público. Ninguém está acima da lei”, declarou o senador.

Segundo investigações, a relação entre a lobista e Lulinha pode envolver, até mesmo, as recentes fraudes no INSS. Após instalada, a CPMI deve investigar se a estrutura do Governo Federal foi usada para atender a interesses privados.