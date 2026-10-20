Sucesso e emoção marcam realização do “Conversa Entre Pretas” em Vilhena

Realizada na noite desta quinta-feira, 15, a roda de conversa “Conversa Entre Pretas: Nossa Saúde Física e Mental” foi marcada por momentos de forte emoção, troca de experiências e compromisso institucional com a equidade racial, em Vilhena.

Promovido pela OAB Rondônia em parceria com o movimento Ancestralidade Vilhena, o evento reuniu autoridades do Poder Judiciário, do Governo Federal, da advocacia, profissionais da saúde e representantes da comunidade local.

Com o objetivo de colocar em pauta a saúde integral e o direito das mulheres negras a viverem com dignidade, a noite foi definida pelos participantes como um marco para a região do Cone Sul do estado.

Durante o encontro, autoridades destacaram a relevância de descentralizar o debate sobre igualdade racial e levar pautas fundamentais ao interior de Rondônia.

A Dra. Miria do Nascimento de Souza, Juíza de Direito do TJRO e Gestora Local do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, ressaltou a dimensão do evento para a cidade. “Essa noite foi histórica. Ver Rondônia, ver Vilhena debatendo, discutindo questões raciais, como enfrentar o racismo, como se organizar e como garantir o acesso à justiça efetivamente de mulheres e homens negros, é um dia para se comemorar, para se lembrar e para festejar”, pontuou.

Presente na roda de conversa, o Secretário de Gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal, Cledisson Júnior, reforçou a importância do diálogo direto com a comunidade e com as mulheres negras de Vilhena. “Estar hoje aqui em Vilhena, em Rondônia, é muito importante para acumular o conjunto de reflexões que a sociedade civil, e em particular as mulheres negras de Vilhena, têm feito sobre a sua sustentabilidade e também sobre maiores e melhores políticas públicas. Voltamos para Brasília convictos de estar ao lado do povo, muito perto”, comentou.

A força da união e a manutenção dos laços comunitários também foram a tônica da mensagem deixada por Rosa Negra às mulheres vilhenenses. “Estar em Vilhena é sempre muito bom, é uma energia muito boa. A mensagem que eu deixo hoje para as mulheres de Vilhena é que elas continuem andando, que elas continuem em movimento, porque ancestralidade é isso: é a gente continuar se movimentando sempre, uma de mãos dadas com a outra”, afirmou.

SOLIDARIEDADE

Além dos debates institucionais e do fortalecimento das redes de apoio em saúde física e mental, o projeto Ancestralidade Viva Entre Nós realizou ações concretas de solidariedade na cidade. Antecedendo a roda de conversa, nos dias 9 e 10 de outubro, o projeto promoveu o Varal das Pretas, iniciativa solidária que arrecadou e disponibilizou gratuitamente roupas, calçados e acessórios para a comunidade, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar social.

Realizado sob o lema “Vidas Negras Importam”, o “Conversa Entre Pretas” consolidou-se como um espaço fundamental de escuta ativa, cidadania e valorização da ancestralidade no estado.