2ª Jornada de Medicina da Faculdade Metropolitana debate saúde mental na era digital

A saúde mental na era digital é o tema central da 2ª Jornada de Medicina da Faculdade Metropolitana, iniciada nesta segunda-feira (19), no Anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho.

A programação segue por quatro dias, com palestras, minicursos, workshops e atividades que incentivam a troca de conhecimentos e o desenvolvimento científico dos futuros médicos.

A jornada começou com a abertura do primeiro Simpósio de Patologia do curso de Medicina. Para a coordenadora da jornada, Dra. Marcela Oliveira, o evento é uma oportunidade de ampliar o conhecimento dos acadêmicos e promover discussões sobre temas importantes para a formação médica, como os impactos da era digital na saúde mental.

“É muito importante a participação dos nossos acadêmicos, porque esse é um momento de aprendizado, troca de experiências e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. A jornada amplia as oportunidades de contato com diferentes temas da área médica e contribui para uma formação mais completa, preparando os futuros profissionais para os desafios da medicina.”

Além de abordar questões atuais da saúde, a programação também valoriza o aprendizado prático e a interação entre os participantes. O coordenador do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, Luís Eduardo Maiorquin, destaca que a jornada permite aos estudantes compartilhar experiências e participar de atividades que complementam o conteúdo trabalhado em sala de aula.

“A jornada é um momento de integração entre os nossos acadêmicos e de aproximação com diferentes realidades da prática médica. A programação foi pensada para oferecer atividades que estimulem o envolvimento dos estudantes, desde as palestras até as oficinas, permitindo que eles vivenciem novas experiências, desenvolvam habilidades e compreendam, na prática, os desafios da profissão que escolheram seguir.”

A iniciativa também fortalece a integração entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para uma formação que vai além do conhecimento técnico. A diretora acadêmica do Grupo Educacional Aparício Carvalho – FIMCA, Nelice Batistelli, ressalta o envolvimento dos estudantes e da coordenação na realização do evento, que estimula a construção coletiva do conhecimento.

“A realização de uma jornada como essa demonstra o compromisso da instituição com uma formação acadêmica cada vez mais abrangente, que articula o ensino, a pesquisa e a extensão.”

A participação dos acadêmicos também é essencial para o desenvolvimento da jornada, desde o planejamento das atividades até a apresentação de pesquisas e projetos científicos. Representando a presidência do evento, a acadêmica de Medicina Lara Bezerra Sales destaca o empenho dos estudantes na organização e a importância de iniciativas como essa para incentivar a produção científica durante a graduação.

“A jornada é muito importante para nós, acadêmicos, porque nos permite ampliar os conhecimentos, conhecer novas perspectivas dentro da Medicina e compartilhar experiências com outros estudantes e profissionais. Além disso, é uma oportunidade de apresentar nossas pesquisas, desenvolver o interesse pela iniciação científica e entender como a produção de conhecimento contribui para a nossa formação e para o futuro da profissão.”

A 2ª Jornada de Medicina da Faculdade Metropolitana segue com atividades ao longo de quatro dias, reunindo a comunidade acadêmica em torno do debate sobre saúde mental, da troca de experiências e do incentivo à pesquisa científica na formação dos futuros profissionais da Medicina.