ARTIGO: Quem coopera cresce: o que 125 anos de cooperativismo ensinam

Pense numa vaquinha. Várias pessoas colocam um pouco de dinheiro num mesmo lugar e esse recurso ajuda quem precisa naquele momento.

Quando a pessoa devolve, o dinheiro fica disponível para a próxima. No fim, todo mundo ganha.

Uma instituição financeira funciona de maneira parecida. Ela guarda com segurança o dinheiro de muita gente e o empresta a quem quer abrir um negócio, comprar a casa própria ou plantar a safra. O dinheiro circula e a economia da cidade se movimenta.

Na cooperativa de crédito, essa lógica ganha um detalhe: aqui, ninguém é apenas cliente. Cada pessoa que chega é dona. O associado tem voz e voto nas decisões, e o voto vale para quem tem uma conta pequena ou grande. Os resultados também são divididos entre os donos. Como eles moram, trabalham e consomem na própria comunidade, o sucesso da cooperativa volta para a vizinhança em forma de renda, emprego e oportunidade.

Esse jeito de fazer negócio tem uma frase que muita gente conhece: Gente que coopera cresce. Em 2027, ela volta com força, porque o Sicredi completa 125 anos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e hoje reunimos mais de 10,5 milhões de associados, em todos os cantos do país.

O movimento para dar maior evidência ao cooperativismo de crédito e seus benefícios vem num momento pede cuidado, pois muitas famílias enfrentam orçamento apertado e dívidas, e é natural sentir o desejo de resolver tudo depressa. Mas, é bom ressaltar que a prosperidade duradoura costuma chegar aos poucos, com planejamento, informação de qualidade e alguém ao lado na caminhada. Por isso, o Sicredi investe de forma contínua em educação financeira. Os cursos são online, gratuitos e abertos a qualquer pessoa, associada ou não, na plataforma Sicredi na Comunidade: sicredi.com.br/nacomunidade/cursos. Vale a visita.

Um gostinho do que vem por aí apareceu em 3 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, quando os jogadores do Cuiabá Esporte Clube entraram em campo com uma camisa rosa especial, em alusão ao Outubro Rosa, com a mensagem “Quem Coopera Cresce”. Ao lado deles estavam mulheres que venceram o câncer de mama, num momento reuniu coragem e esperança. Há cerca de 10 anos o Sicredi caminha junto com o clube, porque acredita em quem aproxima as pessoas e fortalece a comunidade.

Aquela camisa foi só o primeiro lance. Até o fim do ano, o time entrará em campo com a famosa frase estampada no peito, e em 2027, o jogo será maior: serão 125 anos de uma história escrita por milhões de donos e a frase vai ganhar novos palcos, novas vozes e muitas histórias reais de quem cresceu cooperando. Fique de olho porque você vai ouvir falar muito dela. E, quem sabe, vai querer fazer parte dessa história. Porque ‘Quem coopera cresce’. E cresce junto!