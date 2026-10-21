Aspomer avança na valorização das tradições pomeranas com apoio de Ezequiel Neiva em Espigão

A Associação Pomerana de Espigão D’Oeste (Aspomer) já está com R$ 150 mil na conta para a aquisição de equipamentos de cozinha.

O recurso foi viabilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), por meio de emenda de comissão, e representa um avanço para a estruturação da entidade, o fortalecimento da cultura pomerana e a valorização de suas tradições no município.

A presidente da Aspomer, Delizeth Brandt, destacou a importância do apoio para o crescimento da associação e a ampliação das atividades culturais. Segundo ela, a parceria com o parlamentar representa uma oportunidade histórica para a entidade, que anteriormente enfrentava dificuldades para conseguir equipamentos e realizar suas atividades com estrutura própria.

“A parceria que ocorreu com o deputado Ezequiel Neiva foi a melhor que ocorreu para a associação. Ela nunca teve uma ajuda e um convênio para poder crescer. Com essa ajuda, conseguimos expandir a associação e apresentar e representar nossa cultura em uma festa mais grandiosa”, afirmou.

Delizeth Brandt explicou que, antes do recurso, a Aspomer dependia de parcerias com outras instituições para conseguir os equipamentos necessários à participação em eventos e à produção da tradicional linguiça pomerana, um dos símbolos da cultura preservada pela comunidade.

“Não tínhamos nenhum equipamento para podermos trabalhar com nossa marca, que é a linguiça pomerana que apresentamos todo ano. Então, buscávamos parceria com outras instituições para continuar participando das nossas festas. Com esse convênio, conseguimos comprar tanto os equipamentos para a cozinha quanto para a fabricação da linguiça. Isso veio para alavancar a associação, pois teremos nossa própria fabricação. É uma riqueza para a nossa cultura”, ressaltou.

A presidente também reconheceu o compromisso de Ezequiel Neiva com a associação e destacou que o investimento permitirá ampliar as atividades, melhorar a estrutura de trabalho e dar ainda mais visibilidade às tradições pomeranas.

“No momento em que ele nos procurou e veio até nós, destinou o recurso e abraçou a associação. Agora, podemos crescer, demonstrar nossa cultura de forma ainda mais expressiva, ter reconhecimento e desenvolver um trabalho mais específico para preservar nossas tradições”, enfatizou Delizeth.

Parceria entre Ezequiel Neiva e a Aspomer fortalece a preservação das tradições pomeranas (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento atende a uma demanda da comunidade e contribui diretamente para a estruturação da associação e a realização desta tradicional festa de Espigão D’Oeste.

“Nosso compromisso é apoiar as iniciativas que preservam a história, a cultura e as tradições da população de Rondônia. A Aspomer desempenha um papel importante na valorização da cultura pomerana, e esse recurso permitirá que a entidade tenha melhores condições de trabalho, produza seus próprios produtos e participe de uma festa cada vez mais estruturada. Investir na associação é também contribuir para o engrandecimento da Pomerfest e para a preservação desse patrimônio cultural”, afirmou Ezequiel Neiva.

Além dos R$ 150 mil destinados à aquisição dos equipamentos, o parlamentar também contribuiu com R$ 100 mil para a realização da Pomerfest 2026, evento tradicional que celebra a cultura pomerana e reúne a comunidade em torno de suas raízes, costumes e manifestações culturais.

“A Pomerfest é uma celebração da identidade cultural de Espigão do Oeste. Queremos contribuir para que essa tradição continue viva, com uma estrutura cada vez melhor e condições para que a comunidade apresente sua história, sua gastronomia e seus costumes. Nosso objetivo é fortalecer a cultura pomerana e garantir que esse legado seja transmitido às próximas gerações”, acrescentou.

Delizeth Brandt também manifestou confiança na continuidade da parceria com a chegada de Wiveslando Neiva à Assembleia Legislativa de Rondônia. Eleito deputado estadual, Wiveslando pretende dar sequência ao trabalho iniciado pelo pai em favor da associação e da cultura pomerana.

“Somos muito gratos por essa parceria e esperamos que ela continue. Esse apoio representa uma oportunidade de crescimento para a Aspomer e de valorização da nossa cultura. Queremos continuar trabalhando para que nossas tradições sejam conhecidas, respeitadas e preservadas pelas próximas gerações”, destacou a presidente.

Eleito deputado estadual, Wiveslando Neiva destacou que pretende dar continuidade ao trabalho iniciado por seu pai, mantendo o diálogo com a Aspomer e buscando contribuir para o fortalecimento das iniciativas culturais desenvolvidas em Espigão D’Oeste.

“O trabalho foi iniciado com meu pai, deputado Ezequiel Neiva, e vamos dar continuidade ao que foi apresentado. É uma grande festa, que contará com nosso apoio para que, ano após ano, esteja ainda mais estruturada. A cultura pomerana faz parte da história de Espigão do Oeste, e vamos trabalhar para que essa tradição continue sendo valorizada e fortalecida”, afirmou.