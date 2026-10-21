Cooperativa mais antiga do Brasil, Cotribá tem liquidação aprovada

Cerca de 400 dos 11.393 associados da Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), com sede em Ibirubá (RS), aprovaram por unanimidade em assembleia geral realizada na terça-feira (20/10) a dissolução voluntária da instituição, fundada há 115 anos, e o início do processo de liquidação extrajudicial.
A decisão ocorre em um momento de profunda crise financeira da cooperativa. Apesar de carregar o termo “liquidação” em seu nome corporativo a partir de agora, a deliberação aprovada pelos cooperados prevê a manutenção das operações comerciais da cooperativa.
A estratégia desenhada pela gestão tem como premissa evitar a interrupção imediata das atividades no campo e na rede de atendimento, permitindo avaliar ativos, renegociar débitos de forma centralizada e buscar o alívio temporário da forte pressão exercida por cobranças e execuções judiciais.
Fundada em 1911, a Cotribá possui mais de 60 pontos de negócios em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Com um passivo estimado em cerca de R$ 1,4 bilhão, acumulado com dezenas de instituições financeiras, fundos e centenas de produtores rurais, a administração precisou buscar alternativas para proteger o patrimônio e reorganizar as finanças.
A medida foi adotada após a Justiça do Rio Grande do Sul rejeitar o pedido de recuperação judicial da cooperativa. No entendimento do Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS), por possuir natureza jurídica de sociedade simples, a instituição não se enquadrava nas regras de recuperação previstas para sociedades empresárias, o que fechou as portas para a via judicial de reestruturação.
A condução do processo ficará a cargo de Sergio Strentzke, atual presidente executivo da Cotribá, que foi formalmente eleito como o liquidante responsável por gerir a transição e a reestruturação patrimonial. Strentzke assumiu o comando após as recentes mudanças na diretoria, incluindo a renúncia da antiga gestão em meio ao agravamento do cenário econômico.
Pelo formato aprovado no edital, a liquidação prevê a prestação regular de contas aos associados por meio de assembleias periódicas — estipuladas para ocorrer a cada seis meses ou quando necessário —, nas quais serão apresentados relatórios e balanços sobre o andamento do processo.