Cooperativa mais antiga do Brasil, Cotribá tem liquidação aprovada

Cerca de 400 dos 11.393 associados da Cooperativa Agrícola Mista General Osório (Cotribá), com sede em Ibirubá (RS), aprovaram por unanimidade em assembleia geral realizada na terça-feira (20/10) a dissolução voluntária da instituição, fundada há 115 anos, e o início do processo de liquidação extrajudicial.

A decisão ocorre em um momento de profunda crise financeira da cooperativa. Apesar de carregar o termo “liquidação” em seu nome corporativo a partir de agora, a deliberação aprovada pelos cooperados prevê a manutenção das operações comerciais da cooperativa.

A estratégia desenhada pela gestão tem como premissa evitar a interrupção imediata das atividades no campo e na rede de atendimento, permitindo avaliar ativos, renegociar débitos de forma centralizada e buscar o alívio temporário da forte pressão exercida por cobranças e execuções judiciais.

Fundada em 1911, a Cotribá possui mais de 60 pontos de negócios em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Com um passivo estimado em cerca de R$ 1,4 bilhão, acumulado com dezenas de instituições financeiras, fundos e centenas de produtores rurais, a administração precisou buscar alternativas para proteger o patrimônio e reorganizar as finanças.