Flávio Bolsonaro responde a Lula sobre quebra de sigilos e impõe condição; veja qual

Em ato político em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, o senador Flávio Bolsonaro respondeu ao desafio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a quebra de sigilos financeiros e telefônicos.

Flávio subiu o tom contra o governo e afirmou que aceita abrir suas contas, mas impôs condições:

“O Lula nem tem celular. Sabe quem recebe as ligações para ele? O Marcola. O Lula tem o Marcola. É esse Marcola que abriu as portas para o Lulinha [filho do presidente] fazer negócios em todos os ministérios. Então, eu abro o meu sigilo no telefone, sim, mas o Marcola tem que abrir o dele.”

O senador também criticou o patrimônio de Lula.“O Lula já foi condenado por ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro. O patrimônio dele não está no nome dele, está no nome de terceiros. O sítio de Atibaia é de quem? É do Lula. O triplex do Guarujá era de quem? Está no nome da construtora OAS, que o beneficiou durante o governo dele. Tudo seu é por fora — e quem fala isso é o Vorcaro. Meu patrimônio é todo declarado, foi construído com suor e trabalho, desde os 18 anos. Lula, não me confunda com o seu filho.”

Por fim, o parlamentar cobrou transparência sobre os gastos da gestão federal. Flávio Bolsonaro desafia:

“Vai abrir o cartão corporativo e o sigilo de quem visitou o Alvorada? A casa que o Lulinha usa está no nome da Roberta Luchsinger em Brasília. Isso vai dar na sua declaração, Lula? Você é corrupto, o maior ladrão que este país já viu”.