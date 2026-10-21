Operação integrada apreende mais de 100 quilos de ‘skunk’ e causa prejuízo de R$ 1,3 milhão ao tráfico em RO

Uma operação integrada das forças de segurança pública resultou na apreensão de 103,9 quilos de skunk, variedade de cannabis de alta potência e elevado valor comercial, na noite de terça-feira, 20 de outubro, no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho.

A ação gerou um impacto financeiro estimado em mais de R$ 1,39 milhão ao crime organizado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a abordagem ocorreu por volta das 22h30 na Avenida Jirau, durante fiscalizações de rotina das operações Protetor das Fronteiras e Divisas e Madeira Mamoré II, direcionadas ao combate a crimes transfronteiriços.

A ofensiva contou com a atuação conjunta da Polícia Militar (por meio do CPE e do BPFRON), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Civil (DENARC) e NIIF/GEI.

Durante o patrulhamento, as equipes interceptaram um veículo Chevrolet Onix oriundo da faixa de fronteira com a Bolívia. Ao realizarem a busca veicular, os policiais localizaram os diversos pacotes da droga, avaliados em R$ 1,24 milhão.

Além do expressivo carregamento de skunk, os agentes apreenderam duas antenas de internet via satélite Starlink, telefones celulares de alto valor — incluindo um iPhone 17 Pro Max —, e outros automóveis identificados durante o levantamento patrimonial ligado à ocorrência.

Os envolvidos na logística do transporte, juntamente com o veículo, as substâncias ilícitas e todo o material recolhido, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guajará-Mirim para a lavratura do flagrante e adoção das medidas cabíveis.