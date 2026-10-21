PM conclui 1º Estágio de Patrulha Rural do 3º BPM e capacita 26 policiais em Vilhena

A Polícia Militar de Rondônia concluiu, nesta quarta-feira, 21 de outubro, a formação da primeira edição do Estágio de Patrulha Rural PMRO/CRP-III/3º BPM – 2026, realizado no município de Vilhena.

A capacitação, iniciada no dia 7 de outubro, reuniu policiais militares ao longo de 15 dias em atividades teóricas e práticas direcionadas ao aprimoramento do policiamento ostensivo no campo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , dos 29 policiais matriculados no módulo inicial, 26 concluíram com êxito todas as etapas de qualificação.

Durante a instrução, os formandos receberam treinamento em legislação aplicada, armamento e tiro policial, patrulhamento tático em ambiente rural, gerenciamento de crises, georreferenciamento e condicionamento físico.

O programa de qualificação deu ênfase a ações estratégicas para a rotina do setor produtivo e das famílias do campo, abrangendo o patrulhamento em estradas vicinais, mapeamento de rotas, cadastramento de propriedades rurais, visitas comunitárias e identificação de movimentações suspeitas na zona rural da região do Cone Sul.

A solenidade de encerramento ocorreu no pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Vilhena, e contou com a presença do comandante do 3º BPM, tenente-coronel PM Ivan Cezar Vian, do comandante do CRP-III, tenente-coronel PM Thiago Araújo Santos, do coordenador do estágio, major PM Maurício de Almeida Fernandes, além de familiares e convidados dos formandos.

A conclusão desta etapa representa o fortalecimento da presença ostensiva da Polícia Militar nas propriedades rurais do município e cidades vizinhas, ampliando a integração com os produtores e elevando a segurança no campo.