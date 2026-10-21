Preço do boi gordo sobe na maioria das regiões pecuárias

A maioria das regiões pecuárias brasileiras registrou novas altas para o preço do boi gordo nesta terça-feira (20/10).
Das 33 praças monitoradas pela Scot Consultoria, 24 tiveram avanços nas cotações na comparação diária, especialmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul.
Já nas regiões de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, não houve mudanças nas cotações. Nas praças paulistas, o preço do boi gordo seguiu em R$ 380 a arroba para o pagamento em 30 dias. Os valores do “boi China”, da vaca e da novilha também não mudaram.
Segundo a Scot, em São Paulo, os negociadores aguardam o direcionamento do mercado no decorrer da semana. A oferta de boiadas estava contida, e os frigoríficos estavam comprando apenas o necessário para manter as escalas de abate fluindo.
O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) destaca que, ao longo de 2026, até o dia 19 de outubro, o boi gordo lidera a projeção de alta na cadeia pecuária, com avanço estimado em 17,27%, seguido pelo bezerro (12,93%) e pela carcaça casada (10,88%), refletindo um movimento de valorização dos preços dos produtos pecuários no período.