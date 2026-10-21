Preço do boi gordo sobe na maioria das regiões pecuárias

A maioria das regiões pecuárias brasileiras registrou novas altas para o preço do boi gordo nesta terça-feira (20/10).

Das 33 praças monitoradas pela Scot Consultoria, 24 tiveram avanços nas cotações na comparação diária, especialmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul.