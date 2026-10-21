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quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Preço do boi gordo sobe na maioria das regiões pecuárias

Em São Paulo, negociadores aguardam o direcionamento do mercado no decorrer da semana
A oferta de boiadas estava contida nesta terça-feira — Foto: Wenderson Araujo/CNA

A maioria das regiões pecuárias brasileiras registrou novas altas para o preço do boi gordo nesta terça-feira (20/10).

Das 33 praças monitoradas pela Scot Consultoria, 24 tiveram avanços nas cotações na comparação diária, especialmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul.

Já nas regiões de Araçatuba (SP) e Barretos (SP), referências para o mercado, não houve mudanças nas cotações. Nas praças paulistas, o preço do boi gordo seguiu em R$ 380 a arroba para o pagamento em 30 dias. Os valores do “boi China”, da vaca e da novilha também não mudaram.

Segundo a Scot, em São Paulo, os negociadores aguardam o direcionamento do mercado no decorrer da semana. A oferta de boiadas estava contida, e os frigoríficos estavam comprando apenas o necessário para manter as escalas de abate fluindo.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) destaca que, ao longo de 2026, até o dia 19 de outubro, o boi gordo lidera a projeção de alta na cadeia pecuária, com avanço estimado em 17,27%, seguido pelo bezerro (12,93%) e pela carcaça casada (10,88%), refletindo um movimento de valorização dos preços dos produtos pecuários no período.

No curto prazo, porém, o comportamento do mercado em outubro indica movimentos mais distintos entre as categorias analisadas, com altas na carcaça casada (4,68%), no boi gordo (4,50%) e no boi magro (3,09%) e leve aumento no bezerro (1,53%).

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