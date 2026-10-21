Senador Bagattoli promove adesivaço em apoio a Flávio Bolsonaro em Vilhena

Após Vilhena dar uma das maiores votações a Flávio Bolsonaro no 1º turno, o senador Jaime Bagattoli (PL) promove uma ação de adesivaço no centro da cidade.

O ato acontece na Praça Genival Nunes, em frente ao Estádio, e busca consolidar o apoio do candidato do PL no Cone Sul de Rondônia.

“Vilhena deu uma das maiores votações ao Flávio no primeiro turno em Rondônia. Nossa meta é repetir esse feito também no 2º turno”, afirma o senador.

Bagattoli também lidera, junto com a bancada eleita do PL em 2026, uma série de carreatas pelos municípios do estado.

Em Vilhena, o ato está previsto para a próxima sexta-feira (23), com concentração na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, às 14h. Antes disso, pela manhã, haverá carreata também nos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras.