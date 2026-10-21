VÍDEO: saúde básica de Corumbiara é destaque em avaliação do Tribunal de Contas de Rondônia

A saúde básica de Corumbiara foi elogiada durante uma vistoria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) em unidades de saúde do município.

A avaliação identificou boas práticas na prestação dos serviços, especialmente na atenção primária, além de apontar ajustes pontuais que deverão ser realizados pela administração municipal.

O secretário-geral de Controle Externo do TCE-RO, Marcus Cézar Filho, destacou o uso de dados para orientar decisões e a atuação dos profissionais da saúde na elaboração de planos de ação para solucionar apontamentos feitos pelo Tribunal.

“Visualizamos e evidenciamos excelentes boas práticas, principalmente referentes à utilização de dados para tomar decisões na atenção primária. Também encontramos profissionais capacitados que realizaram o plano de ação para combater os apontamentos do Tribunal, para que sejam solucionados”, afirmou.

Segundo ele, o acompanhamento das medidas contribui para que as melhorias sejam efetivadas e os resultados beneficiem diretamente a população.

A secretária municipal de Saúde também ressaltou a importância da parceria com o órgão de controle para aprimorar os serviços oferecidos à comunidade.

“Essa parceria do Tribunal de Contas com a gente é muito importante, vem nos auxiliando bastante na tomada de decisão para que consigamos melhorar e ofertar um serviço cada vez melhor para a nossa população”, declarou. Ela agradeceu o apoio e afirmou que a secretaria está à disposição para realizar as melhorias necessárias.

O prefeito Leandro Vieira afirmou que a avaliação reconheceu o trabalho desenvolvido na saúde básica do município. Segundo ele, embora alguns ajustes ainda precisem ser feitos, os apontamentos foram pontuais diante das boas práticas identificadas.

“Diferentemente do que acontece em boa parte dos municípios do estado de Rondônia, Corumbiara foi, de certa forma, elogiado pelas boas práticas na prestação dos serviços”, afirmou o prefeito.

Leandro também destacou o acompanhamento constante do Tribunal de Contas nas ações realizadas em parceria com o município. Para ele, a avaliação demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pela saúde básica de Corumbiara e a importância de manter o monitoramento e promover os ajustes necessários.

A vistoria integra o acompanhamento do TCE-RO sobre os serviços públicos e as medidas adotadas pelas administrações municipais para corrigir apontamentos e melhorar o atendimento à população.