Eleições: quem não votou no 1º turno pode votar normalmente neste domingo

21% dos eleitores não votaram no primeiro turno. Foi o maior índice em quase 30 anos, mas quem não foi às urnas no dia 4 pode votar normalmente neste domingo (25).

Mais de 33 milhões de eleitores não compareceram no primeiro turno das eleições. É mais gente do que a população inteira de Minas Gerais e quase três vezes mais do que o número de habitantes da cidade de São Paulo. Pessoas que se mudaram de cidade e que não puderam ou não quiseram ir.

Na primeira zona eleitoral de São Paulo foi registrada a maior abstenção da capital, no primeiro turno. Mais de 41 mil eleitores não compareceram às urnas. Vale lembrar: quem não votou pode, sim, votar no segundo turno. Além de ser muito importante pra democracia, é um ato obrigatório.

A pessoa que não vota está sujeita a algumas punições, não pode tirar passaporte, não pode obter empréstimos em bancos públicos.

Entre os que faltaram no primeiro turno, estão quase sete milhões de jovens entre 21 e 29 anos.

Em contrapartida, a abstenção entre os idosos caiu nove pontos percentuais neste ano. Aos 75 anos, a Maria Rosa pensa até em parar de trabalhar. Só não quer aposentar o título.