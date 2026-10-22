Facebook Instagram
quinta-feira, 22 de outubro de 2026.

Vilhena amplia ações de limpeza urbana e prevê fiscalização para coibir descarte irregular

Administração municipal ressalta que a manutenção da limpeza pública exige oengajamento da população
Iniciativa visa melhorar condições de trafegabilidade / Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), dá prosseguimento ao cronograma de manutenção e limpeza urbana.

Após a conclusão dos serviços de limpeza nas bairros Cristo Rei, Residencial Maria Moura e Residencial União, as equipes avançam para os bairros Parque Cidade Jardim I e II, e São Jerônimo.

A iniciativa visa desobstruir e melhorar as condições de trafegabilidade das vias públicas, além de realizar a remoção de entulhos e materiais acumulados em áreas públicas, prevenindo riscos à saúde e ao meio ambiente.

Assim que os serviços de recolhimento e limpeza forem finalizados nos novos bairros, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) entrará em ação com fiscalizações intensivas para coibir o descarte irregular de resíduos e entulhos nos locais atendidos.

A administração municipal ressalta que a manutenção da limpeza pública exige o engajamento da população. A colaboração dos moradores é indispensável para evitar o acúmulo inadequado de lixo e garantir que as melhorias executadas pelas equipes de obras sejam permanentes.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!