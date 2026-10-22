Voleibol escolar de Vilhena conquista títulos na quadra e na praia no JOER 2026

O voleibol de Vilhena voltou a fazer história nos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) 2026.

Em uma campanha de destaque, as equipes masculina e feminina da categoria infantil conquistaram os títulos nas modalidades de vôlei de quadra e vôlei de praia, garantindo que todas as conquistas ficassem com a representação da regional Cone Sul.

O resultado reforça a força do voleibol vilhenense no cenário esportivo escolar de Rondônia.

O desempenho dos atletas chamou a atenção da comunidade escolar estadual, especialmente pelo fato de as equipes encerrarem a competição sem sofrer nenhuma derrota, demonstrando talento, dedicação, disciplina e espírito de equipe.

As conquistas também evidenciam os resultados do projeto “Cooperando com o Esporte”, desenvolvido pela Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), em parceria com escolas de Vilhena. Implantada há vários anos, a iniciativa tem contribuído para a formação esportiva de jovens atletas e para a manutenção do município como referência estadual na modalidade.

As equipes de Vilhena foram comandadas pelos técnicos Ubirajara Santos, Roberta Sgamate e Silvan Freitas, que acompanharam de perto o desempenho dos atletas e celebraram os resultados.

Os títulos refletem o trabalho desenvolvido ao longo dos anos, com dedicação dos profissionais, apoio das instituições parceiras e comprometimento dos estudantes.

Outro destaque da campanha foi a conquista inédita, para os atletas Rafaela Monteiro, Sarah Alencar, Arthur Welter e Carlos Felipe, de um lugar no seleto grupo de competidores que, em uma mesma edição dos jogos, sagraram-se campeões tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de praia.