Às vésperas do 2º turno, Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz Real Time

Pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Presidência da República no 2º turno mostra que Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48%.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico no limite.

No cenário de votos totais (considerando brancos, nulos e indecisos), Flávio aparece com 49%, enquanto Lula soma 45%, o que também configura empate técnico. Veja o resultado:

Flávio Bolsonaro (PL) : 49%

: 49% Lula (PT) : 45%

: 45% Nulo / Branco : 5%

: 5% Não sabe / Não respondeu (NS/NR): 1%

A pesquisa foi feita entre 19 e 22 de outubro, com as entrevistas de 2.000 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Evolução histórica das pesquisas Real Time Big Data

O histórico de pesquisas estimuladas para o 2º turno realizado pelo instituto ao longo de 2026 aponta uma trajetória de alternância entre Flávio e Lula. Confira

Março

Lula: 42%

Flávio Bolsonaro: 41%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 7%

Maio

Flávio Bolsonaro: 44%

Lula: 43%

Nulo/Branco: 7%

NS/NR: 6%

Junho

Lula: 45%

Flávio Bolsonaro: 40%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 7%

Julho

Lula: 45%

Flávio Bolsonaro: 42%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 5%

1º de setembro

Lula: 44%

Flávio Bolsonaro: 44%

Nulo/Branco: 9%

NS/NR: 3%

24 de setembro

Flávio Bolsonaro: 45%

Lula: 44%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 3%

1º de outubro

Flávio Bolsonaro: 46%

Lula: 45%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 4%

20 de outubro

Flávio Bolsonaro: 48%

Lula: 45%

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 2%

23 de outubro