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sexta-feira, 23 de outubro de 2026.

Às vésperas do 2º turno, Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz Real Time

Levantamento com 2.000 eleitores mostra empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais
Eleições 2026: Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT disputam o 2º turno no próximo domingo Eduardo Carmim/Agência O Dia/Estadão Conteúdo – 18.10.2026

Pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Presidência da República no 2º turno mostra que Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48%.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico no limite.

No cenário de votos totais (considerando brancos, nulos e indecisos), Flávio aparece com 49%, enquanto Lula soma 45%, o que também configura empate técnico. Veja o resultado:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%
  • Lula (PT): 45%
  • Nulo / Branco: 5%
  • Não sabe / Não respondeu (NS/NR): 1%

A pesquisa foi feita entre 19 e 22 de outubro, com as entrevistas de 2.000 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Evolução histórica das pesquisas Real Time Big Data

O histórico de pesquisas estimuladas para o 2º turno realizado pelo instituto ao longo de 2026 aponta uma trajetória de alternância entre Flávio e Lula. Confira

Março

  • Lula: 42%
  • Flávio Bolsonaro: 41%
  • Nulo/Branco: 10%
  • NS/NR: 7%

Maio

  • Flávio Bolsonaro: 44%
  • Lula: 43%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS/NR: 6%

Junho

  • Lula: 45%
  • Flávio Bolsonaro: 40%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 7%

Julho

  • Lula: 45%
  • Flávio Bolsonaro: 42%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 5%

1º de setembro

  • Lula: 44%
  • Flávio Bolsonaro: 44%
  • Nulo/Branco: 9%
  • NS/NR: 3%

24 de setembro

  • Flávio Bolsonaro: 45%
  • Lula: 44%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 3%

1º de outubro

  • Flávio Bolsonaro: 46%
  • Lula: 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 4%

20 de outubro

  • Flávio Bolsonaro: 48%
  • Lula: 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 2%

23 de outubro

  • Flávio Bolsonaro: 49%
  • Lula: 45%
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 1%
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