Às vésperas do 2º turno, Flávio tem 52% dos votos válidos, e Lula, 48%, diz Real Time

Pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira (23) pelo instituto Real Time Big Data sobre as intenções de voto para a Presidência da República no 2º turno mostra que Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 48%.
Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em empate técnico no limite.
No cenário de votos totais (considerando brancos, nulos e indecisos), Flávio aparece com 49%, enquanto Lula soma 45%, o que também configura empate técnico. Veja o resultado:
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Lula (PT): 45%
- Nulo / Branco: 5%
- Não sabe / Não respondeu (NS/NR): 1%
A pesquisa foi feita entre 19 e 22 de outubro, com as entrevistas de 2.000 eleitores em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
Evolução histórica das pesquisas Real Time Big Data
O histórico de pesquisas estimuladas para o 2º turno realizado pelo instituto ao longo de 2026 aponta uma trajetória de alternância entre Flávio e Lula. Confira
Março
- Lula: 42%
- Flávio Bolsonaro: 41%
- Nulo/Branco: 10%
- NS/NR: 7%
Maio
- Flávio Bolsonaro: 44%
- Lula: 43%
- Nulo/Branco: 7%
- NS/NR: 6%
Junho
- Lula: 45%
- Flávio Bolsonaro: 40%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 7%
Julho
- Lula: 45%
- Flávio Bolsonaro: 42%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 5%
1º de setembro
- Lula: 44%
- Flávio Bolsonaro: 44%
- Nulo/Branco: 9%
- NS/NR: 3%
24 de setembro
- Flávio Bolsonaro: 45%
- Lula: 44%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 3%
1º de outubro
- Flávio Bolsonaro: 46%
- Lula: 45%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 4%
20 de outubro
- Flávio Bolsonaro: 48%
- Lula: 45%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 2%
23 de outubro
- Flávio Bolsonaro: 49%
- Lula: 45%
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 1%