Luizinho Goebel fortalece mobilização do 22 em Corumbiara ao lado de lideranças estaduais e municipais

O deputado estadual Luizinho Goebel teve participação de destaque na mobilização política realizada na manhã desta sexta-feira (23), em Corumbiara, no Cone Sul de Rondônia, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Com uma trajetória marcada por vários mandatos na Assembleia Legislativa de Rondônia, o parlamentar é uma das lideranças políticas mais experientes do estado e tem desempenhado papel importante na articulação da campanha na região.

O ato reuniu apoiadores e lideranças políticas, entre elas o governador eleito Marcos Rogério, o deputado federal Lúcio Mosquini, o senador eleito Fernando Máximo e o prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, além de representantes locais e simpatizantes do movimento.

Com forte atuação política no Cone Sul, Luizinho Goebel é reconhecido pela experiência parlamentar e pela capacidade de articulação com lideranças de diferentes municípios. Sua participação tem sido importante na mobilização de apoiadores e no fortalecimento da campanha de Flávio Bolsonaro na região.

“Tenho uma história construída ao longo de vários mandatos, sempre trabalhando e representando a população do Cone Sul na Assembleia Legislativa. Acredito que essa experiência também traz uma responsabilidade muito grande de participar dos debates e das decisões importantes para o futuro do nosso estado e do Brasil. Estamos unidos nessa caminhada, mobilizando nossas lideranças e nossos apoiadores em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro. Agradeço a todos que estiveram conosco em Corumbiara e reforço que seguimos trabalhando para fortalecer esse movimento em Rondônia”, destacou Luizinho Goebel.

A mobilização em Corumbiara integra a agenda política do grupo do PL nesta sexta-feira, que também prevê atividades em Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena.

A participação de Luizinho reforça a articulação do parlamentar no Cone Sul, onde sua experiência política e presença regional têm contribuído para reunir lideranças e apoiadores em torno da candidatura presidencial.