Sicoob Credisul recebe lideranças nacionais para apresentar modelo de referência no cooperativismo

A Sicoob Credisul recebeu, nos dias 20 e 21 de outubro, em Vilhena (RO), uma comitiva de 32 representantes de instituições ligadas ao cooperativismo e ao sistema financeiro nacional.

A visita marcou a última etapa do projeto Conhecer para Cooperar – Ramo Crédito, promovido pelo Sescoop Nacional para aproximar representantes do setor público e do cooperativismo e ampliar o conhecimento sobre a atuação das cooperativas de crédito no país.

O grupo reuniu representantes do Sistema OCB, Banco Central, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de centrais e sistemas cooperativos. Durante a programação, os participantes conheceram a sede da Sicoob Credisul, o PA Teens e iniciativas sociais apoiadas pela cooperativa, como a ONG O Caminho, o Hospital Cooperar e a Escola e Faculdade FAVOO. A agenda também incluiu uma visita ao Museu Casa de Rondon.

Para Thiago Abrantes, coordenador do ramo Crédito no Sistema OCB Nacional, conhecer essas iniciativas ajuda a demonstrar como o cooperativismo contribui para o desenvolvimento das comunidades. “Os projetos apresentados materializam o diferencial do cooperativismo nas comunidades onde está presente. A Sicoob Credisul é uma das principais referências do cooperativismo em Rondônia, pelo papel que teve para fortalecer e ampliar esse modelo no estado”.

Adalberto Júnior, representante do Banco Central na área de supervisão de cooperativas, destacou a atuação da instituição tanto na área financeira quanto nas iniciativas sociais. “É uma experiência muito rica. A gente vê uma construção sólida e uma preocupação social muito grande. É um exemplo a ser seguido no Brasil todo”.

Segundo Gislaine Campagnin, diretora de Risco da Sicoob Credisul, a visita também permitiu mostrar aos participantes como o cooperativismo se traduz nas iniciativas desenvolvidas pela cooperativa. Ela ressaltou o interesse do grupo pelo Hospital Cooperar, a FAVOO e a ONG O Caminho. “É muito importante que eles conheçam o cooperativismo local e tudo o que a Sicoob Credisul realiza para a comunidade. A cooperativa, por meio de seus negócios, é capaz de proporcionar essas ações, e isso só é possível por ser uma cooperativa”.

A visita encerrou as sete etapas previstas pelo projeto Conhecer para Cooperar, que percorreu experiências cooperativistas nas cinco regiões do Brasil e incluiu referências internacionais da Alemanha e da França.

Ao receber a etapa final do programa, a Sicoob Credisul reforçou seu papel como referência nacional no cooperativismo de crédito, demonstrando como resultados financeiros e compromisso social podem caminhar juntos para transformar comunidades.