VERITÁ: instituto que acertou 1º turno coloca Flávio com 51,3% e Lula com 48,7% no 2º nas eleições deste domingo

A pesquisa do instituto Veritá, o que mais se aproximou do resultado do primeiro turno, passou a apontar vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em levantamento divulgado nesta sexta-feira, 23, dois dias antes do segundo turno das eleições.

Em votos válidos, excluindo brancos e nulos, Flávio tem 51,3% das intenções de voto, e Lula, 48,7%. Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, o candidato do PL está à frente.

Na rodada anterior, divulgada na quarta-feira, 21, o cenário era de empate técnico entre os dois: Flávio tinha 50,7% e Lula, 49,3%. As movimentações se deram dentro da margem de erro.

No primeiro turno, o Veritá foi quem mais se aproximou do resultado das urnas. Na última pesquisa antes do primeiro turno, o instituto apontou 47% dos votos válidos para Flávio e 45% para Lula. No dia 4, 47,03% dos eleitores preferiram o senador, contra 45,16% do presidente.

Veja os números da pesquisa para presidente do instituto Veritá:

Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51,3%

Lula (PT): 48,7%

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%

Lula (PT): 47,5%

Branco/nulo: 1,4%

Não sabe/não respondeu: 0,9%

Sobre a pesquisa

De iniciativa própria, o instituto Veritá coletou 15.554 entrevistas com eleitores por telefone entre os dias 18 e 22 de outubro.

A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-06070/2026.