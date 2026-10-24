Gaeco expande estrutura e passa a contar com representação oficial em Vilhena

O município de Vilhena está entre as cinco cidades do interior de Rondônia que passaram a contar com representantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO).

A expansão da estrutura visa intensificar o enfrentamento às facções criminosas e aproximar as investigações das forças de segurança que atuam regionalmente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, além de Vilhena, o plano de interiorização do órgão contempla os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura.

A designação dos promotores e promotoras de Justiça que representam o grupo especializado foi formalizada por meio da Portaria nº 598/PGJ.

A interiorização permite ao Gaeco acompanhar com maior proximidade as demandas locais, agilizar a troca de dados estratégicos e conferir maior celeridade aos inquéritos. Segundo o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira, a aproximação visa mapear a dinâmica regional do crime e identificar possíveis conexões operacionais entre ocorrências registradas em diferentes municípios rondonienses.

Capacitação de inteligência em Vilhena

Como parte da estratégia de integração regional, Vilhena também sedia o treinamento de profissionais de inteligência voltado à metodologia de investigação do Gaeco. Ao todo, nove policiais militares atuantes no interior — três de Cacoal, três de Rolim de Moura e três de Vilhena — passam pela capacitação, desenvolvida em alinhamento com a Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado.

A formação busca otimizar a cooperação técnica e o fluxo seguro de informações sigilosas entre as instituições.

Prevenção e canal direto com a comunidade

Além do foco repressivo, a presença de representantes no interior possui caráter preventivo. A estratégia amplia a capacidade de monitorar rotas do crime, movimentações financeiras e eventuais tentativas de infiltração de organizações criminosas na administração pública ou em atividades econômicas da região.

A medida também facilita o acesso dos cidadãos ao Ministério Público, permitindo que moradores apresentem denúncias e informações relativas a atividades suspeitas diretamente às equipes locais. Com a consolidação da representação em Vilhena, o MPRO reforça a estrutura de combate à criminalidade violenta e organizada em todo o Cone Sul.