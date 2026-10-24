Prazo para ingressar nos cursos técnicos do IFRO em Vilhena termina neste domingo

O prazo para se inscrever no Processo Seletivo Unificado (PSU 2027/1) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, termina neste domingo, 25 de outubro.

A seleção é destinada a estudantes que desejam cursar o ensino técnico integrado ao ensino médio a partir de 2027.

De acordo com o Edital nº 06/2026, o Campus Vilhena oferece 240 vagas distribuídas entre três cursos: Edificações, Eletromecânica e Informática. Cada formação conta com 80 vagas, sendo 40 para o período matutino e 40 para o vespertino.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do IFRO. Tanto a formação técnica quanto o ensino médio são gratuitos, sem cobrança de mensalidade.

Opções de cursos

Os candidatos podem escolher entre as seguintes formações:

Edificações: 40 vagas pela manhã e 40 à tarde.

Eletromecânica: 40 vagas pela manhã e 40 à tarde.

Informática: 40 vagas pela manhã e 40 à tarde.

O processo seletivo é uma oportunidade para estudantes que concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental e pretendem iniciar o ensino médio junto com uma formação profissional. Os interessados devem conferir no edital os requisitos específicos para participar da seleção.

Cronograma e atendimento

Conforme o cronograma informado para o processo seletivo, a lista de inscritos e o resultado preliminar estão previstos para 26 de outubro, após as 18h, no horário local. O resultado final deve ser divulgado em 30 de outubro, enquanto a convocação da primeira chamada está prevista para 3 de novembro.

O edital completo, com as regras da seleção, a distribuição das vagas e as orientações para inscrição, está disponível no site oficial do processo seletivo.

Quem precisar de esclarecimentos pode procurar a Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Vilhena pelo telefone (69) 2101-0722 ou pelo e-mail cra.vilhena@ifro.edu.br. O gabinete do campus também atende pelo endereço campusvilhena@ifro.edu.br.

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, já que as inscrições se encerram neste domingo, 25 de outubro de 2026.