Rosangela Donadon anuncia mais um novo investimento de R$ 852,8 mil para saúde de Vilhena; recurso já está na conta da prefeitura

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) destinou mais um novo investimento de R$ 852,8 mil para a realização de exames de ressonância magnética em Vilhena.

O valor foi transferido ao Fundo Municipal de Saúde em outubro e, conforme a informação apresentada, está disponível desde o dia 8.

“Sabemos da importância desses exames para quem aguarda um diagnóstico e precisa dar continuidade ao tratamento. Nosso objetivo é contribuir para que mais pacientes tenham acesso aos procedimentos de que necessitam”, afirmou a deputada.

A ressonância magnética é utilizada na investigação de diferentes condições de saúde e auxilia os profissionais na identificação de doenças e na definição dos tratamentos mais adequados.

A realização dos exames ficará sob a responsabilidade da gestão municipal, que deverá organizar os atendimentos conforme os critérios de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa também poderá beneficiar pacientes encaminhados de outros municípios do Cone Sul, de acordo com os fluxos de atendimento.

Ao comentar o depósito do valor na conta da Prefeitura de Vilhena, Rosangela Donadon agradeceu ao governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, pelo apoio à iniciativa voltada ao atendimento de saúde da população de Vilhena.