VILHENA EM PESO! Luizinho Goebel juntamente com vários líderes da Direita estiveram na carreata com centenas de veículos em apoio a Flávio Bolsonaro

O deputado estadual Luizinho Goebel liderou, nesta sexta-feira (23), uma carreata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, em Vilhena.

A mobilização reuniu centenas de carros e motocicletas e atraiu apoiadores ao longo do percurso, que passou por avenidas, bairros e regiões periféricas do município.

Ao lado de Luizinho Goebel, participaram o senador Jaime Bagattoli, o deputado federal reeleito Lúcio Mosquini, o governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério, além de autoridades locais e outras lideranças políticas.

A concentração estava prevista para as 14h, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao Estádio Municipal. A partir dali, a caravana percorreu dezenas de quilômetros pela área urbana de Vilhena, passando por diferentes bairros e mobilizando moradores durante a passagem dos veículos.

A movimentação também foi percebida no comércio. Estabelecimentos fecharam as portas para acompanhar o ato, enquanto empresários aderiram à mobilização e manifestaram apoio à iniciativa.

A participação de Luizinho Goebel colocou o deputado no centro da mobilização em Vilhena, cidade onde mantém sua atuação política. Ele acompanhou o trajeto ao lado das demais lideranças e dos apoiadores que participaram da carreata.

A presença de Marcos Rogério, eleito governador de Rondônia, de Jaime Bagattoli e de Lúcio Mosquini reuniu representantes de diferentes esferas políticas do no ato de apoio a Flávio Bolsonaro.

A carreata movimentou as ruas de Vilhena e reuniu apoiadores de diferentes regiões do município em uma manifestação política que integrou a agenda eleitoral em Rondônia.