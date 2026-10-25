Ministro Zanin prorroga horário de votação em todo o Brasil para 19h, horário de Brasília

O ministro Cristiano Zanin determinou a prorrogação do fim do horário de votação em todo o Brasil para as 19h (às 18h em Rondônia). O prazo original acabaria às 17h.

A decisão foi tomada em um processo em que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia solicitado a extensão do horário nas cidades de Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, todas na Bahia, devido à redução da frota de ônibus.

Zanin reconheceu a “gravidade dos fatos narrados” e decidiu aplicar a medida para todo o país. “Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje, e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento”, determinou.