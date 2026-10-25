TSE pausa contabilização de votos após Zanin determinar prorrogação da votação até as 19h

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pausou a contabilização dos votos do segundo turno das Eleições Gerais de 2026, neste domingo (25), após a prorrogação do horário de votação até as 19h, pelo horário de Brasília.

A medida ocorreu depois que a Justiça Eleitoral iniciou a apresentação dos primeiros resultados da disputa presidencial, com 0,25% das urnas contabilizadas.

A suspensão ocorre após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a ampliação do período de votação em duas horas em todas as seções eleitorais do país.

Inicialmente, o encerramento estava previsto para as 17h.