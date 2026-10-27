4º Batalhão da Polícia Militar sedia Estágio de Primeiro Interventor em Crises Policiais em RO

Teve início nesta terça-feira, 27 de outubro de 2026, nas dependências da sede do 4º Batalhão de Polícia Militar, o Estágio de Primeiro Interventor em Crises Policiais, promovido pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

A capacitação será realizada no período de 27 de outubro a 5 de novembro de 2026 e conta com vagas destinadas a policiais militares e integrantes de outras instituições de segurança pública, proporcionando a integração entre os profissionais e o aprimoramento dos conhecimentos técnicos voltados à atuação em situações críticas.

O estágio tem como foco a preparação dos participantes para a primeira intervenção em ocorrências que envolvam crises policiais, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à avaliação de cenários, à tomada de decisões e à adoção de procedimentos adequados diante de situações complexas.

A iniciativa reforça a importância da capacitação continuada dos profissionais de segurança pública, promovendo o aperfeiçoamento técnico e a integração entre as instituições, com o objetivo de fortalecer a capacidade de resposta diante de ocorrências que exijam preparo, equilíbrio e atuação coordenada.

A realização do estágio nas dependências do 4º Batalhão de Polícia Militar reafirma o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a qualificação de seu efetivo e o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.