Cássio Gois visita câmaras municipais para agradecer votação e reafirma compromisso com os municípios de Rondônia

Após ser eleito deputado estadual com 28.988 votos nas eleições de 2026, Cássio Gois iniciou uma agenda de visitas a municípios de Rondônia para agradecer o apoio recebido nas urnas e reafirmar o compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento das cidades e pela melhoria da qualidade de vida da população.

Atendendo a convites, o parlamentar esteve nas câmaras municipais de Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Cacoal e Nova Brasilândia do Oeste. Os encontros foram marcados por agradecimentos, diálogo com lideranças locais e reafirmação da parceria com os municípios.

Em Ministro Andreazza, onde recebeu 1.782 votos, Cássio Gois esteve na Câmara Municipal, acompanhado dos vereadores. Durante a visita, agradeceu a confiança da população e reforçou que o município continuará contando com seu trabalho e sua atuação em favor das demandas locais.

Na sequência, em Espigão do Oeste, onde obteve 977 votos, o deputado estadual eleito também participou de um encontro na Câmara Municipal, a convite do presidente Amilton Alves. Na ocasião, agradeceu aos eleitores e destacou a importância de manter o diálogo com as lideranças e a população para identificar prioridades e buscar soluções para o município.

“Espigão do Oeste pode contar comigo. Quero continuar presente, ouvindo as pessoas, dialogando com as lideranças e trabalhando para que os investimentos cheguem e contribuam para o desenvolvimento da cidade”, afirmou Cássio Gois.

Em Cacoal, cidade onde conquistou sua maior votação, com 19.341 votos, Cássio Gois esteve na Câmara Municipal a convite do presidente Gimenez Fritz e demais vereadores parceiros do Deputado. Na ocasião, esteve ao lado do ex-prefeito Adailton Furia e de Joliane Furia, eleita deputada federal com mais de 42 mil votos. O encontro foi uma oportunidade para agradecer à população cacoalense e reafirmar a disposição de continuar trabalhando em parceria com as lideranças locais.

Já em Nova Brasilândia do Oeste, onde recebeu 532 votos, o parlamentar esteve na Câmara Municipal a convite do presidente, vereador Jotinha. O encontro reforçou a disposição de manter uma relação próxima com o município e acompanhar as demandas apresentadas pelas lideranças locais.

Compromisso renovado com Rondônia

Ao agradecer os votos recebidos nos quatro municípios, Cássio Gois destacou que o resultado das urnas representa uma responsabilidade que será honrada com trabalho, dedicação e presença junto à população.

“Quero agradecer, de coração, a cada município, a cada liderança e a cada cidadão que confiou em nosso trabalho. Receber 28.988 votos em Rondônia é uma grande responsabilidade, e quero honrar cada um deles com muita dedicação. Essas visitas são uma forma de demonstrar minha gratidão e reafirmar que nossa parceria continua. Vou seguir trabalhando, ouvindo as demandas e buscando, junto ao Governo do Estado, às prefeituras e às câmaras municipais, os investimentos necessários para melhorar a vida das pessoas. Meu compromisso é com Rondônia e com cada município que acredita no nosso trabalho”, afirmou o deputado estadual eleito.

As visitas integram a agenda de agradecimento do parlamentar após o resultado eleitoral e reforçam a intenção de manter o diálogo com os representantes municipais, acompanhar as necessidades de cada região e buscar recursos e investimentos para áreas prioritárias, contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia.