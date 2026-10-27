Flávio muda a rota e agora diz que vai pedir ao TSE cassação da chapa Lula-Alckmin

“Claramente, o Flávio percebeu que, diante dos números, a tese de que a extensão do horário teria causado alteração no resultado eleitoral não se firma”, diz.

Ação já condenou Jair

O pedido de cassação da chapa pode ser realizado por meio de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que tramita na Justiça Eleitoral.

Foi por meio de uma AIJE que Jair Bolsonaro se tornou inelegível até 2030. Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico e dos meios de comunicação, depois de realizar uma reunião no Palácio do Planalto com embaixadores estrangeiros, em 2022, na qual fez vários ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV.

Em seguida, o vice de Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, também se tornou inelegível por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência.

O mesmo recurso foi utilizado para tentar cassar a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), em 2014. O PSDB moveu a ação argumentando que a chapa fora eleita com o uso de caixa 2 na campanha.

Em 2017, o TSE concluiu o julgamento, absolvendo Dilma – que já havia sido cassada pelo processo de impeachment – e Temer, na época presidente, por falta de provas.

Os especialistas afirmam que esse tipo de ação é longa e pode levar de um a dois anos, ao menos, para ser concluída. E que existem outras delas protocoladas tanto pela campanha de Lula quanto pela de Flávio, em tramitação no TSE neste momento.

‘Líder de oposição’ e passaporte apreendido

Ainda no vídeo divulgado nesta segunda-feira, Flávio se coloca como o líder da oposição, embora ainda não tenha reconhecido o resultado das urnas.

“A tendência é a economia ruir, a inflação explodir, e o resto de liberdade de expressão que ainda nos resta ser encerrado nas redes sociais. Para resistir ao caos, eu vou organizar a oposição”, afirmou ele.

O senador também afirmou que foi abordado pela Polícia Federal na manhã desta segunda, quando saía de casa para visitar o pai, preso em regime domiciliar.

Segundo Flávio, a PF o intimou a entregar os passaportes e o proibiu de deixar o país.

A intimação foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de domingo, que deu um prazo de 24 horas para que Flávio entregasse o passaporte.

Flávio é investigado em dois inquéritos no STF. Um deles apura lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas e envolve também o advogado Willer Tomaz, que está em Miami.

Procurada pela BBC News Brasil sobre o caso Willer Tomaz, a defesa de Flávio não respondeu. Em nota enviada ao Estado de S. Paulo, o senador negou estar sendo investigado no STF.

“Os autos que chegaram à Corte sequer foram convertidos em inquérito, não houve manifestação da Procuradoria-Geral da República ou qualquer decisão judicial a respeito. Noticiar como ‘novo inquérito’ o que não passa de um expediente recém-autuado, pendente de análise, distorce a realidade e induz o leitor a erro”, disse.

Por meio de nota à BBC News Brasil, o escritório de Willer Tomaz criticou o vazamento de informações sigilosas a poucos dias da eleição e disse que “todas as empresas e participações do advogado são lícitas, identificadas em registros públicos e informadas em sua declaração de imposto de renda”.

“Não há sócios ocultos, contas não declaradas nem patrimônio escondido. A Rede Loto, integralmente detida pela Cathedral, nunca lançou operação de apostas”, reforçou.

“O senador Flávio Bolsonaro jamais teve acesso ou poderes sobre conta de qualquer empresa do advogado. A relação entre os dois é de amizade entre famílias, e amizade não é crime”, disse ainda.

Outro inquérito apura o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair. Conversas vazadas do celular de Daniel Vorcaro, preso desde março, mostraram que Flávio pediu dinheiro ao banqueiro para financiar o longa.

Os R$ 134 milhões pedidos pelo senador eram quase o dobro do orçamento total do filme — R$ 75 milhões —, segundo a produtora Go UP Entertainment.

Os investigadores suspeitam que o dinheiro tenha servido para bancar o deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

Sobre o caso Dark Horse e o dinheiro pedido a Daniel Vorcaro, Flávio nega qualquer ilegalidade.

Em entrevista na semana passada, Eduardo defendeu que, em caso de derrota nas urnas, Flávio deveria deixar o país.