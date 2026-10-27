Por iniciativa de Marcos Rogério, PL pede ao TRE dados sobre prorrogação do prazo de votação em RO

Por iniciativa do governador eleito e presidente do PL em Rondônia, Marcos Rogério, o Partido Liberal protocolou nesta segunda-feira (26/10) um requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) para obter informações sobre o cumprimento da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação no segundo turno das eleições presidenciais.

A determinação estendeu a votação até as 18h no estado, duas horas além do horário regular de encerramento. Com o pedido, o partido busca esclarecer quantos eleitores votaram após as 16h, quais seções permaneceram abertas e como a medida foi comunicada e executada pela Justiça Eleitoral.

Registrado sob o número 0601401-56.2026.6.22.0000, o requerimento solicita a relação das seções que funcionaram durante o período adicional, os horários efetivos de encerramento e a quantidade de votos registrados em cada uma, com detalhamento por município, zona e seção eleitoral.

O PL também pede informações sobre quantas seções já haviam encerrado a votação quando receberam a comunicação da decisão. Outro ponto do requerimento é a distinção entre os eleitores que já estavam nas filas às 16h e aqueles que chegaram depois e puderam votar em razão da prorrogação.

Segundo o advogado eleitoral Nelson Canedo Motta, responsável pelo requerimento, o objetivo é esclarecer os fatos com base em registros oficiais.

“O eleitor tem o direito de saber exatamente o que aconteceu. Não basta informar que a votação foi prorrogada. É necessário esclarecer quantas pessoas efetivamente votaram nesse período, onde esses votos foram registrados e como a decisão foi executada. Estamos buscando informações oficiais, com responsabilidade e transparência”, afirmou.

Além dos dados sobre a votação, o partido solicitou os registros técnicos das urnas eletrônicas, os horários das comunicações encaminhadas às zonas eleitorais e aos mesários e os documentos da sessão extraordinária realizada pelo TRE-RO para deliberar sobre o cumprimento da determinação do STF.

O pedido busca esclarecer, ainda, como a prorrogação foi executada nas seções que eventualmente já tivessem encerrado formalmente a votação no momento da comunicação.

“Não estamos trabalhando com especulações. Queremos documentos, horários, números e informações verificáveis. Uma decisão excepcional, que altera o horário de votação no dia da eleição, precisa ter seus efeitos conhecidos pela sociedade. É esse esclarecimento que o PL está buscando”, destacou Nelson Canedo.

A iniciativa integra as ações de fiscalização e acompanhamento do processo eleitoral determinadas por Marcos Rogério. No requerimento, o PL solicita urgência no fornecimento das informações, considerando a relevância do tema e os prazos previstos na legislação eleitoral.

O partido informou que acompanhará a tramitação do pedido e divulgará os dados oficiais assim que forem disponibilizados pela Justiça Eleitoral.