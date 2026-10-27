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terça-feira, 27 de outubro de 2026.

Por iniciativa de Marcos Rogério, PL pede ao TRE dados sobre prorrogação do prazo de votação em RO

Partido quer saber quantos eleitores votaram no período de prorrogação e como foi cumprida a decisão do ministro Cristiano Zanin em Rondônia
Marcos Rogério (PL)

Por iniciativa do governador eleito e presidente do PL em Rondônia, Marcos Rogério, o Partido Liberal protocolou nesta segunda-feira (26/10) um requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) para obter informações sobre o cumprimento da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação no segundo turno das eleições presidenciais.

A determinação estendeu a votação até as 18h no estado, duas horas além do horário regular de encerramento. Com o pedido, o partido busca esclarecer quantos eleitores votaram após as 16h, quais seções permaneceram abertas e como a medida foi comunicada e executada pela Justiça Eleitoral.

Registrado sob o número 0601401-56.2026.6.22.0000, o requerimento solicita a relação das seções que funcionaram durante o período adicional, os horários efetivos de encerramento e a quantidade de votos registrados em cada uma, com detalhamento por município, zona e seção eleitoral.

O PL também pede informações sobre quantas seções já haviam encerrado a votação quando receberam a comunicação da decisão. Outro ponto do requerimento é a distinção entre os eleitores que já estavam nas filas às 16h e aqueles que chegaram depois e puderam votar em razão da prorrogação.

Segundo o advogado eleitoral Nelson Canedo Motta, responsável pelo requerimento, o objetivo é esclarecer os fatos com base em registros oficiais.

“O eleitor tem o direito de saber exatamente o que aconteceu. Não basta informar que a votação foi prorrogada. É necessário esclarecer quantas pessoas efetivamente votaram nesse período, onde esses votos foram registrados e como a decisão foi executada. Estamos buscando informações oficiais, com responsabilidade e transparência”, afirmou.

Além dos dados sobre a votação, o partido solicitou os registros técnicos das urnas eletrônicas, os horários das comunicações encaminhadas às zonas eleitorais e aos mesários e os documentos da sessão extraordinária realizada pelo TRE-RO para deliberar sobre o cumprimento da determinação do STF.

O pedido busca esclarecer, ainda, como a prorrogação foi executada nas seções que eventualmente já tivessem encerrado formalmente a votação no momento da comunicação.

“Não estamos trabalhando com especulações. Queremos documentos, horários, números e informações verificáveis. Uma decisão excepcional, que altera o horário de votação no dia da eleição, precisa ter seus efeitos conhecidos pela sociedade. É esse esclarecimento que o PL está buscando”, destacou Nelson Canedo.

A iniciativa integra as ações de fiscalização e acompanhamento do processo eleitoral determinadas por Marcos Rogério. No requerimento, o PL solicita urgência no fornecimento das informações, considerando a relevância do tema e os prazos previstos na legislação eleitoral.

O partido informou que acompanhará a tramitação do pedido e divulgará os dados oficiais assim que forem disponibilizados pela Justiça Eleitoral.

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