Campanha “Eu Ajudo Vilhena” divulga pontos de coleta de donativos

Uma mobilização voluntária da sociedade vilhenense vem reunindo moradores, empresários, empresas e profissionais liberais em torno de uma causa solidária: arrecadar alimentos e donativos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Batizada de “Eu Ajudo Vilhena”, a campanha já conta com quase 500 participantes em um grupo de WhatsApp e vem registrando adesão de diferentes setores da comunidade.

A iniciativa surgiu diante da preocupação com a possível redução das campanhas de arrecadação e das doações destinadas a pessoas que dependem desse tipo de assistência.

A partir dessa preocupação, moradores decidiram se organizar e criar uma rede de colaboração para manter o apoio às famílias que precisam de ajuda.

Segundo Patrícia Silva de Oliveira, uma das coordenadoras, a campanha é totalmente voluntária e já conseguiu reunir uma quantidade expressiva de doações.

A mobilização envolve pessoas que contribuem diretamente, além de empresas e estabelecimentos comerciais que disponibilizaram seus espaços para receber os donativos.

A organização também conta com a participação de profissionais liberais e voluntários que ajudam na divulgação e na articulação da campanha.

A proposta é ampliar a rede de solidariedade e facilitar a participação de quem deseja colaborar.

As doações podem ser entregues nos seguintes locais:

Loja Vetrina – Rua Presidente Médici, 375, Centro. Segunda a sexta-feira, das 12h às 18h – sábado, das 9h às 12h.

Bodanese Engenharia – Rua Castelo Branco, 449, Centro. Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h – sábado, das 8h às 12h.

Uninassau – Avenida 7601, nº 8735, Residencial Orleans. Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.

Unir Vilhena – Avenida Rotary Club, nº 3756. Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h.

Hemocentro – Avenida Jô Sato, nº 405, Jardim América. Segunda e sexta-feira, das 7h às 12h – terça, quarta e quinta-feira, das 7h às 18h.

Voll Pilates – Avenida Carmelita Firmino dos Anjos, nº 5712, Jardim Eldorado. Segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

Dental Master – Avenida Melvin Jones, nº 380, Cristo Rei. Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Pizzaria Sampa – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1048, Jardim Eldorado. Todos os dias, das 17h às 23h.

Associação Bushido Jiu-Jitsu – Rua Marechal Rondon, nº 5292, 5º BEC. Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 16h às 22h.

Teatro Wankabuki – Avenida Major Amarante, nº 2973, Centro.

A campanha Eu Ajudo Vilhena é aberta à participação da comunidade. A proposta dos organizadores é manter a mobilização e ampliar a arrecadação por meio da colaboração de moradores e empresas, fortalecendo a rede de solidariedade no município.