Fenacom pede inclusão de Rondônia em pesquisas sobre a polilaminina

A Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom) solicitou ao Governo de Rondônia a inclusão do estado no planejamento de aplicação e nos futuros estudos clínicos da polilaminina, substância experimental pesquisada pela cientista e professora universitária Tatiana Sampaio.

O pedido foi formalizado por meio do Ofício nº 065/2026/FENACOM, encaminhado em 3 de novembro ao secretário estadual de Saúde, Edilton Oliveira dos Santos. Assinado pelo presidente nacional da entidade, Fábio Camilo, o documento solicita que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) avalie a possibilidade de estabelecer parcerias e tratativas com os responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia.

A polilaminina é uma substância desenvolvida a partir da laminina, proteína extraída da placenta humana, e está sendo estudada por seu potencial de estimular a regeneração de tecidos nervosos, especialmente em pessoas com lesões na medula espinhal.

A pesquisa recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a realização de estudos clínicos de fase 1, etapa destinada principalmente à avaliação da segurança da substância. O tratamento ainda é experimental e não tem eficácia comprovada. <Cite refs={[“turn369970search1″,”turn369970search2”]}/>

No documento, a Fenacom defende que pacientes rondonienses também tenham a oportunidade de participar dos futuros avanços da pesquisa. A entidade pede que o governo estadual busque diálogo com as instituições responsáveis para avaliar a possibilidade de incluir Rondônia no planejamento dos próximos estudos e aplicações.

A solicitação ainda depende de análise da Sesau e de articulação com os responsáveis pela pesquisa e os órgãos reguladores.