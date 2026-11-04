Oficiais da PM concluem curso de Piloto Privado de Helicóptero e ampliam qualificação do BAVOP em RO

Dois oficiais da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), integrantes do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP), concluíram, nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, o curso de Piloto Privado de Helicóptero, realizado na Escola de Aviação de Asas Rotativas (EACAR), em Curitiba, no Paraná.

Os militares, capitão PM Messias N. Silveira Maia e 1º tenente PM Ezequias Aguiar de Assis, são pilotos de avião da Corporação e agora ampliam sua formação profissional com a habilitação para pilotagem de aeronaves de asas rotativas.

A capacitação teve duração de 45 dias, com aulas teóricas e 36 horas de instrução prática de voo, proporcionando aos oficiais conhecimentos técnicos e operacionais necessários à pilotagem de helicópteros.

O investimento na formação dos dois policiais militares foi viabilizado por meio de emendas parlamentares dos deputados estaduais Jean de Oliveira e Alex Redano, destinadas especificamente à capacitação de pilotos de helicóptero para a Polícia Militar de Rondônia.

A iniciativa integra os investimentos na aviação policial e representa mais uma etapa na preparação de profissionais para ampliar as possibilidades de emprego operacional do BAVOP.

Com a conclusão do curso, a PMRO passa a contar com dois oficiais que ampliaram sua qualificação aeronáutica, contribuindo para o fortalecimento da estrutura de aviação da Corporação e para o desenvolvimento de futuras operações aéreas em apoio às ações de segurança pública em Rondônia.