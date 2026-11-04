Sicredi promove Mutirão Dívida Zero com condições especiais para regularização financeira

O Sicredi realiza mais uma edição do Mutirão Dívida Zero, uma iniciativa que busca apoiar associados na reorganização da vida financeira por meio de condições especiais para regularização de pendências.

A ação oferece oportunidades diferenciadas de negociação, com descontos que podem chegar a até 90%, conforme análise de cada caso.

A campanha foi desenvolvida para incentivar associados pessoa física, pessoa jurídica e produtores rurais a retomarem o acesso a soluções financeiras, fortalecerem seu planejamento e ampliarem suas possibilidades de investimento e crescimento.

Mais do que tratar de dívidas, o Mutirão Dívida Zero tem como objetivo oferecer um caminho para que os associados possam reconstruir seu relacionamento financeiro, recuperar acesso a crédito e voltar a contar com todas as oportunidades disponibilizadas pela cooperativa.

Segundo o Sicredi, a iniciativa busca gerar benefício mútuo, reforçando um dos princípios do cooperativismo: estar ao lado das pessoas em diferentes momentos da sua vida financeira.

“Nosso objetivo é oferecer alternativas viáveis para que os associados possam regularizar sua situação financeira e retomar seus compromissos com mais segurança e tranquilidade. A regularização representa também a oportunidade de reconstruir sua capacidade de crédito, possibilitando novos acessos e soluções financeiras que apoiem seus projetos pessoais, empresariais e do agronegócio”, destaca a Diretora de Operações, Vilma Ribeiro.

As condições especiais são válidas por tempo determinado e podem variar conforme a situação de cada associado. Por isso, a orientação é que os interessados procurem sua agência, gerente ou os canais digitais do Sicredi para realizar uma simulação e conhecer as possibilidades disponíveis.

Oportunidade para recomeçar

A campanha foi estruturada com foco em três benefícios principais para os associados:

· Recuperação do acesso a produtos e soluções financeiras;

· Maior tranquilidade para planejamento financeiro futuro;

· Condições especiais de negociação durante o período da campanha.

Os associados interessados podem buscar atendimento em sua agência Sicredi para esclarecer dúvidas e verificar as opções disponíveis para seu caso ou se preferir contatar o WhatsApp Oficial (51) 3358-4770.