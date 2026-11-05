FFER antecipa semifinais do Rondoniense Feminino Sub-20 para este sábado

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) confirmou a alteração nas datas dos jogos válidos pelas semifinais do Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20.

As duas partidas decisivas, que definirão os finalistas da competição, foram antecipadas para o próximo sábado, 7 de novembro.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia , os confrontos estavam originalmente agendados para o domingo, mas tiveram suas datas alteradas em virtude da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com o novo cronograma, a rodada dupla acontece no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. No período da manhã, às 9h, a bola rola para o clássico da capital entre Gazin Porto Velho e Sport Genus. No período da tarde, a partir das 16h, a Desportiva Itapuense enfrenta o Tênis Clube.

Vale lembrar que as semifinais da competição disputam-se em partidas únicas. As equipes vitoriosas garantem vaga na grande final do campeonato, agendada para o fim de semana seguinte, também em jogo único no mesmo local.

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções dos confrontos com transmissão ao vivo pelo canal oficial da FFER no YouTube.