Rosangela Donadon destaca playground já instalado em creche de Chupinguaia

As crianças da Creche Municipal Jovelina Batista de Oliveira, em Chupinguaia, já estão aproveitando o playground instalado na unidade.

O espaço passou a integrar a rotina escolar, proporcionando momentos de lazer e contribuindo para o desenvolvimento infantil.

A conquista atende a uma solicitação do ex-vereador Idenei Beyer e do vice-prefeito Eliezer Paraíso, que apresentaram a demanda à deputada estadual Rosangela Donadon (PRD), em busca de melhorias para a estrutura oferecida às crianças da rede municipal de ensino.

Além de proporcionar diversão, o playground também desempenha uma importante função pedagógica. Por meio das brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades motoras, estimulam a criatividade, aprendem a compartilhar e fortalecem a convivência com os colegas.

Na educação infantil, brincar também é aprender. Um espaço adequado para as atividades recreativas favorece a socialização, a autonomia e diferentes habilidades importantes para o crescimento das crianças, tornando o ambiente escolar mais acolhedor e estimulante.

“Tenho um carinho especial pelas demandas que chegam até nós e acredito que nosso compromisso é trabalhar para que elas se transformem em benefícios reais para a população. Fico feliz em ver esse espaço já sendo utilizado pelas crianças, sabendo que vai contribuir tanto para a diversão quanto para o aprendizado delas”, destacou Rosangela Donadon.

A deputada também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela parceria e pelo apoio às iniciativas que contribuem para fortalecer a educação e melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia.