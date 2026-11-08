Disparos contra equipes marcam operação da PF, Ibama e Funai em área de desmatamento ilegal em Cacoal; um é preso

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/11), a Operação Lenha Fria, para combater a extração ilegal de madeira na Terra Indígena Sete de Setembro, que abrange os municípios de Cacoal/RO e Rondolândia/MT.

A ação teve a atuação conjunta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Uma pessoa foi presa em flagrante, suspeita de explorar ilegalmente floresta em terra de domínio público. As equipes também apreenderam uma motosserra, dois aparelhos celulares e uma antena de internet via satélite.

Durante a fiscalização, os policiais e os agentes ambientais localizaram um trator e duas motocicletas usados na logística da extração ilegal. Os veículos foram inutilizados no local pelo Ibama. O órgão também inutilizou 14 toras de madeira, que precisaram ser cortadas para a execução da medida.

Ao deixar a terra indígena, a equipe encontrou a estrada bloqueada por árvores derrubadas, prática usada para impedir a passagem da fiscalização, e foi alvo de disparos de arma de fogo. Ninguém ficou ferido. A injusta agressão contra a equipe de fiscalização será apurada pela Polícia Federal.

A Terra Indígena Sete de Setembro é terra tradicionalmente ocupada pelo povo Paiter Suruí. Por ser bem da União, a retirada de madeira sem autorização do órgão competente constitui crime de competência da Justiça Federal.