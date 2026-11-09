Amanda Areval promove tarde de acolhimento e afeto para mães atendidas pelo Projeto Pela Fé

Mais do que um café da tarde, um encontro de mulheres, histórias, afetos e acolhimento.

Foi com esse propósito que a vereadora Amanda Areval reuniu dezenas de mães de crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Social Pela Fé, que desenvolve um importante trabalho comunitário junto às famílias dos bairros Residencial União e Maria Moura, em Vilhena.

Realizado no refeitório da Escola Luiz Eduardo Rover, o encontro foi marcado por momentos de descontração, conversas, partilha de experiências e fortalecimento de vínculos.

Com uma mesa preparada especialmente para recebê-las, bingo com brindes, lembranças e uma carta escrita pela parlamentar e entregue a cada participante, a tarde teve como protagonistas as mulheres que, diariamente, enfrentam os desafios da maternidade e do cuidado com suas famílias.

A iniciativa integra o compromisso do mandato de Amanda Areval com o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente aquelas que vivem em comunidades onde as redes de apoio e as oportunidades de acolhimento fazem diferença na vida das famílias.

Para a vereadora, estar próxima dessas mulheres significa reconhecer suas histórias, compreender suas necessidades e construir, junto com elas, caminhos para ampliar direitos, oportunidades e proteção social. “Eu acredito que política pública se faz com responsabilidade, mas também com presença, escuta e sensibilidade. Não basta apoiar um projeto ou garantir recursos. É preciso conhecer as pessoas, ouvir suas histórias e compreender suas necessidades. Cada mulher que esteve conosco carrega uma trajetória de luta, de amor e de dedicação à sua família. Como mãe de quatro filhos, sei que a maternidade é uma experiência linda, mas também cheia de desafios. Quero que essas mulheres saibam que não estão sozinhas, que são importantes e que podem encontrar em nosso mandato uma rede de apoio, respeito e acolhimento”, destacou Amanda.

A parlamentar também ressaltou a importância de reconhecer e fortalecer iniciativas comunitárias que, muitas vezes, se tornam espaços fundamentais de proteção, convivência e desenvolvimento para crianças, adolescentes e suas famílias.

Acompanhando há alguns anos o trabalho desenvolvido por Dona Luciene Aparecida, carinhosamente conhecida como Dona Lu, Amanda tem contribuído para o fortalecimento do Projeto Pela Fé, tanto por meio da articulação de investimentos e parcerias quanto pela aproximação com as famílias atendidas.

Em 2026, o projeto recebeu apoio para ampliar suas atividades, estruturar oficinas, adquirir equipamentos e oferecer novas oportunidades de formação e convivência. Entre as contribuições estão recursos viabilizados pela vereadora, por meio de emenda impositiva e edital, além de apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio do prefeito Flori Cordeiro, destinado à melhoria da estrutura da iniciativa.

Mais do que os investimentos materiais, Amanda destaca que o objetivo é contribuir para a continuidade de um trabalho que transforma realidades e fortalece a comunidade. “Quando apoiamos um projeto como esse, estamos olhando para muito além das crianças atendidas. Estamos olhando para suas mães, suas famílias e para toda uma comunidade. Acredito em uma política que aproxima, que constrói pontes e que reconhece a força das mulheres. Queremos que elas tenham oportunidades, sejam ouvidas e encontrem apoio para continuar construindo suas próprias histórias”, afirmou Amanda.

Um dos momentos especiais da tarde foi a entrega de uma carta dedicada às participantes. Na mensagem, Amanda reafirmou seu compromisso de caminhar ao lado dessas mulheres, reconhecendo a importância de cada uma e lembrando que nenhuma mãe deveria precisar enfrentar sozinha os desafios da vida.

O encontro também abriu espaço para conversas sobre as necessidades das famílias e a importância de ampliar ações de cuidado, valorização e fortalecimento das mulheres nos bairros.

SOBRE O PROJETO

O Projeto Social Odilon Júnior – Unidos pela Fé, desenvolvido pela Associação Beneficente Odilon Júnior, nasceu da iniciativa de Dona Luciene, que transformou seu desejo de ajudar crianças em situação de vulnerabilidade em um importante trabalho comunitário.

Ao longo dos anos, a iniciativa ampliou suas atividades e passou a oferecer, além do acolhimento às crianças e adolescentes, oficinas, cursos de capacitação, atividades educativas, incentivo à leitura, orientações de saúde e ações de convivência e integração familiar.

Com o apoio de parceiros e o fortalecimento de sua estrutura, o projeto segue ampliando suas possibilidades de atendimento e reafirmando a importância da participação comunitária na construção de uma sociedade mais solidária.

Para Amanda Areval, iniciativas como essa demonstram que a transformação social acontece quando o poder público, as lideranças comunitárias e as famílias caminham juntos. “Quero que essas mulheres se sintam vistas, respeitadas e valorizadas. Que saibam que suas vozes importam e que nosso gabinete está de portas abertas. Porque cuidar das mulheres também é cuidar das crianças, das famílias e do futuro da nossa cidade. É assim que acredito que devemos construir políticas públicas: com trabalho, responsabilidade e, sobretudo, humanidade”, conclui Amanda.