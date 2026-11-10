ARTIGO: problemas com atletas estudantis de Rondônia nos Jogos da Juventude provocam indignação e expõem silêncio de autoridades

Confesso que estou profundamente indignado com o que aconteceu com os atletas estudantis de Rondônia durante a participação nos Jogos da Juventude.

E, se a situação enfrentada pelos próprios jovens, seus treinadores e familiares já é motivo de revolta, o silêncio que veio depois consegue ser ainda mais constrangedor.

O que mais me incomoda neste episódio não é apenas a sucessão de problemas que envolveram a participação dos estudantes em uma competição nacional. É perceber que, aparentemente, o assunto não interessa a quase ninguém.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o governo de Rondônia, deputados estaduais, representantes da bancada federal e lideranças políticas parecem tratar o episódio como se fosse algo corriqueiro, sem maior importância. Não é.

Estamos falando de adolescentes que treinam, se dedicam, abrem mão de momentos de lazer, enfrentam dificuldades e representam nosso estado nos Jogos da Juventude. Estamos falando de famílias que acompanham esses jovens, de professores e treinadores que investem tempo e esforço na formação de atletas e de pessoas que acreditam no esporte como instrumento de transformação social.

No caso da equipe de handebol, por exemplo, houve um problema com as passagens aéreas. Os bilhetes foram emitidos com a data errada, e os atletas, que deveriam viajar na madrugada de sexta-feira, dia 23 de outubro, tiveram de enfrentar uma situação que colocou em risco até mesmo a participação da equipe na competição. A partida de estreia precisou ser remarcada para evitar um possível W.O. e permitir que os jovens chegassem a tempo, poucas horas antes do jogo, com prejuízo ao descanso e à preparação.

E esse não foi o único episódio que levantou questionamentos sobre a condução da participação dos estudantes rondonienses nos Jogos da Juventude. Também vieram à tona situações envolvendo convocação, inscrição e participação de atletas que haviam se dedicado para chegar à competição. São histórias que mereciam explicações, apuração e, principalmente, respeito.

Mas onde estão as manifestações?

Durante o fim de semana, procurei representantes políticos e pessoas que, em tese, deveriam se interessar por uma situação dessa natureza. Conversei com cinco ou seis deputados estaduais, com um deputado federal e também com a assessoria de um senador da República. Mantive ainda contatos com pessoas ligadas à articulação política do próximo governo de Marcos Rogério. E o que encontrei até agora? Silêncio. Absolutamente nada.

Não estou dizendo que todos precisam concordar comigo ou que uma manifestação pública, por si só, resolveria os problemas. Mas esperava, no mínimo, que alguém demonstrasse preocupação, cobrasse explicações da Seduc, perguntasse o que aconteceu e exigisse providências para que situações semelhantes não se repitam.

Até agora, não vi essa reação.

E é justamente esse silêncio que me leva a questionar, com cada vez mais ceticismo, os discursos que ouvimos sobre a importância do esporte para afastar crianças e adolescentes das drogas, da violência e de outros caminhos que podem comprometer o futuro. É muito fácil subir em um palanque, fazer um discurso bonito e dizer que investir no esporte é investir na juventude. Difícil parece ser demonstrar essa preocupação quando jovens atletas estudantis são prejudicados por falhas que deveriam ser evitadas.

Quando chega a hora de defender esses meninos e meninas, de cobrar responsabilidade e de exigir que o poder público cumpra suas obrigações, o discurso desaparece.

E não consigo deixar de comparar essa falta de atenção com a disposição do governo estadual para organizar viagens e comitivas internacionais.

Enquanto estudantes rondonienses enfrentam problemas para participar dos Jogos da Juventude, o governador Marcos Rocha segue realizando viagens ao exterior, com gastos milionários de recursos públicos. Agora, no apagar das luzes de seu governo, está prevista mais uma viagem, desta vez à Turquia, acompanhado de uma comitiva. Tenho sérias dúvidas sobre os resultados concretos que essas agendas internacionais deixam para a população de Rondônia.

Não questiono a possibilidade de um governador realizar viagens institucionais quando elas apresentam objetivos claros e resultados para o estado. O que questiono é a prioridade. Que sentido há em mobilizar recursos e estruturas para compromissos internacionais enquanto problemas tão concretos, que atingem diretamente nossos jovens, não recebem a atenção e a cobrança que merecem?

O prejuízo causado a um atleta estudantil não se mede apenas pelo resultado de uma competição. Existe também o impacto emocional. Um adolescente que se prepara durante meses e vê sua participação comprometida por problemas administrativos pode perder a motivação. Um treinador que dedica tempo à formação de seus alunos pode se sentir desestimulado. Uma família que acompanha e incentiva o filho pode começar a questionar se todo aquele esforço vale a pena.

E há uma consequência ainda maior: outros jovens que poderiam se interessar pelo esporte talvez deixem de acreditar que esse caminho vale a pena. Afinal, que mensagem estamos transmitindo quando estudantes que conseguem chegar a uma competição nacional não recebem sequer a estrutura e a organização necessárias para representar o próprio estado?

O esporte não é apenas medalha, troféu ou fotografia de autoridade ao lado de um atleta vencedor. É formação, disciplina, oportunidade, convivência e perspectiva de futuro. É uma ferramenta importante para manter crianças e adolescentes ocupados, motivados e envolvidos em atividades que podem transformar suas vidas. Mas isso exige compromisso verdadeiro, planejamento e responsabilidade.

Rondônia terminou sua participação nos Jogos da Juventude com quatro medalhas: ouro no wrestling, com Mahdi Habibi; prata no triatlo, com Guilherme dos Santos; e duas medalhas de bronze no ciclismo, conquistadas por Felipe Souza. São resultados que merecem reconhecimento. Mas não podemos permitir que as conquistas escondam os problemas enfrentados por outros estudantes. Também não podemos transformar medalhas em cortina de fumaça para evitar questionamentos sobre falhas administrativas.

Não escrevo estas linhas por interesse político, tampouco para favorecer ou prejudicar qualquer grupo. Escrevo porque considero inaceitável que atletas estudantis sejam prejudicados e que, depois, tudo pareça seguir normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Se os responsáveis não se sentem obrigados a dar explicações, se os representantes políticos não consideram o episódio importante o suficiente para cobrar providências e se aqueles que falam tanto sobre o futuro da juventude não encontram motivos para se manifestar, então me dou o direito de desconfiar desses discursos.

Hoje, coloco-me ao lado dos estudantes atletas, dos treinadores e das famílias que se sentiram desrespeitados. Compartilho da indignação de quem dedicou tempo, esforço e esperança para representar Rondônia nos Jogos da Juventude e acabou enfrentando problemas que não deveriam fazer parte de uma competição dessa natureza.

E digo mais: depois de tudo isso, não consigo ouvir com a mesma confiança os discursos de políticos que dizem estar preocupados com o futuro do país, com a educação, com a juventude e com o esporte. Porque preocupação verdadeira não aparece apenas em discurso. Ela se revela, sobretudo, quando é preciso agir, cobrar, assumir responsabilidades e defender quem precisa de apoio.

O silêncio também é uma resposta. E, neste caso, é uma resposta que diz muito sobre o valor que algumas pessoas parecem atribuir aos nossos jovens atletas estudantis.

Mario Quevedo, jornalista em Vilhena/RO