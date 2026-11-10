FFER divulga calendário oficial de competições para temporada de 2027

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) divulgou oficialmente o calendário de competições para a temporada de 2027.

O documento reúne a programação completa do futebol rondoniense, contemplando desde o tradicional Campeonato Rondoniense Profissional Série A até as categorias de base, torneios femininos e competições nacionais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a temporada terá início logo nos primeiros dias de janeiro, com a participação dos clubes rondonienses na Copa São Paulo de Futebol Júnior (02/01 a 25/01).

Já o Campeonato Rondoniense Profissional Série A tem início marcado para o dia 16 de janeiro, estendendo-se até 13 de março.

O calendário também detalha as datas de outras importantes disputas do cenário estadual e nacional. Confira abaixo a programação completa divulgada pela FFER:

Calendário de Competições FFER – 2027 Copa São Paulo de Futebol Júnior: 02/01 a 25/01 Campeonato Rondoniense Profissional Série A: 16/01 a 13/03 Copa do Brasil Profissional: 06/01 a 05/12 Copa Norte: 24/03 a 13/06 Campeonato Brasileiro Série D: 04/04 a 12/09 Campeonato Rondoniense de Juniores (Sub-20): 19/06 a 31/07 Campeonato Rondoniense Feminino Sub-15: 03/07 a 01/08 Campeonato Rondoniense Dente de Leite (Sub-11) e Mirim (Sub-13): 21/07 a 25/07 Campeonato Rondoniense Série B: 01/08 a 11/09 Campeonato Rondoniense Feminino Sub-17: 21/08 a 25/09 Campeonato Rondoniense Feminino Sub-20: 16/10 a 13/11 Campeonato Rondoniense Feminino Adulto: 20/11 a 11/12 4ª Super Copa Capital Masculino Sub-17: 01/12 a 14/12 Competições com datas a definir: Copa do Brasil Masculino (Sub-15, Sub-17 e Sub-20), Campeonatos Rondonienses de Base (Infantil Sub-15, Juvenil Sub-17 e Misto Sub-13), Copa do Brasil Feminina, além dos Campeonatos Brasileiros Femininos (Série A3 e Sub-17)



A divulgação antecipada do cronograma visa permitir que as diretorias dos clubes filiados realizem o planejamento financeiro, a montagem de elencos e a estruturação logística para participarem dos campeonatos ao longo do ano de 2027.