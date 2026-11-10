Obras de implantação de acostamentos na BR-435 começam em Colorado após mobilização iniciada em 2023

As obras de melhoria na infraestrutura da BR-435 começaram a se tornar realidade no município de Colorado do Oeste.

A intervenção, que atende a uma antiga reivindicação iniciada em 2023 pela Associação de Ciclismo Colorado (ACC), contempla a implantação de acostamentos pavimentados no trecho que vai do quilômetro 74 até a rotatória da Linha 3, principal acesso aos municípios de Cabixi e Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia.

A demanda surgiu inicialmente da necessidade de garantir maior segurança para ciclistas que compartilham diariamente a rodovia com veículos de passeio, ônibus e caminhões pesados. A proposta inicial da associação previa a criação de uma ciclovia nos trechos entre a área urbana e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), além da ligação até a rotatória da Linha 3.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA E APOIO COMUNITÁRIO

O movimento ganhou impulso ao longo dos anos por meio da união entre sociedade civil, lideranças políticas e órgãos públicos. Em 2023, a pauta foi apresentada à câmara legislativa e ao Executivo municipal, gerando articulações junto a parlamentares federais para viabilizar investimentos na rodovia federal.

No ano seguinte, a mobilização popular se fortaleceu com a realização de um abaixo-assinado organizado pela ACC, reunindo assinaturas de moradores em prol de vias mais seguras. A partir de 2025, as tratativas tiveram continuidade com o acompanhamento da gestão municipal, mantendo o diálogo aberto com as autoridades competentes.

PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ADAPTAÇÃO DO PROJETO

Um dos marcos fundamentais para o avanço das obras foi a intermediação do Ministério Público de Colorado do Oeste, por meio da atuação do promotor de Justiça Bruno Ribeiro de Almeida. O órgão conduziu reuniões técnicas e tratativas virtuais com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e com a engenharia residente local.

Durante os debates técnicos, avaliou-se que a implantação de acostamentos largos atenderia com maior eficiência à legislação brasileira de trânsito — que regulamenta o tráfego de bicicletas por essas faixas — e beneficiaria de forma ampla tanto os ciclistas quanto os motoristas e demais usuários da rodovia. A ACC concordou com a alternativa, transformando a demanda em uma conquista coletiva para a segurança viária.

DETALHES TÉCNICOS E PRÓXIMOS PASSOS

O projeto em execução prevê a construção de acostamentos com dois metros de largura em ambos os lados da BR-435, estruturando uma plataforma de 11,40 metros de ponta a ponta. A via está recebendo elevação de cerca de 30 centímetros na base, composta por uma camada de 15 centímetros de macadame (sub-base) e outras camada de 15 centímetros de Brita Graduada Simples (BGS), assegurando alta resistência ao tráfego intenso de escoamento agrícola e transporte regional.

Apesar do avanço com o início dos trabalhos, a Associação de Ciclismo Colorado reforça que a luta por melhorias viárias continua. Entre as próximas metas defendidas pela entidade estão a extensão dos acostamentos até o campus do IFRO e a pavimentação com infraestrutura adequada na rodovia estadual RO-370, no trecho compreendido entre a rotatória da Linha 3 e o município de Cabixi.

Para a associação, a concretização dos acostamentos na BR-435 representa um investimento estratégico na preservação de vidas, no incentivo ao esporte, no cicloturismo e no desenvolvimento integrado de todo o Cone Sul rondoniense.