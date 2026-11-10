Operação conjunta apreende mais de uma tonelada de drogas em terra indígena em Rondônia

Uma operação integrada entre forças de segurança estaduais e federais resultou na apreensão de 1.250 kg de drogas nesta terça-feira, 10 de novembro, em uma terra indígena localizada no município de Guajará-Mirim, em Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação ocorreu durante uma fiscalização ambiental no âmbito da Operação Madeira-Mamoré.

Devido à dificuldade de acesso à região, a mobilização contou com o suporte aéreo de uma aeronave do Grupo de Aviação (GAVI) da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC/RO) e com apoio logístico do Exército Brasileiro.

As equipes em campo também tiveram o reforço da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil e da Receita Federal, que utilizou um cão de faro para localizar os entorpecentes.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotados os procedimentos de polícia judiciária. A instituição policial prossegue com as investigações para identificar os envolvidos, que responderão pelo crime de tráfico de drogas.

Coordenada pela Polícia Federal, a Operação Madeira-Mamoré atua no combate a crimes transfronteiriços na região entre Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

A força-tarefa conta com a participação da Polícia Civil (por meio do DENARC), da Polícia Militar (por meio do BPFRON), da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e o apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia).